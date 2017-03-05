(Görüntülü Haber) Müezzinoğlu, CHP’li vekile bakarak CHP’yi eleştirdi (2)

MÜEZZİNOĞLU KILIÇDAROĞLU'NU YUHALAYANLARI SUSTURDU AK Parti Bursa İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, yeni anayasayla ilgili referandumda CHP'nin tavrını eleştirdi. Müezzinoğlu, "CHP Genel Başkanı'nın gençlere 'Hayır' deyin diyor" dedi. Bu sırada salonu dolduran gençler Kılıçdaroğlu'nu yuhaladı. Ancak Müezzinoğlu araya girerek 'Yuh yok. Allah onlara da akıl fikir versin' diyerek, gençleri susturdu. Merinos Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan AK Parti Bursa İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, referandumda 'Hayır' kampanyası yürüten CHP'yi eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerden 'Hayır' oyu kullanmalarını istediğini söyleyen Müezzinoğlu, "Onlara bir dost tavsiyesinde bulunacağım. CHP'li gençlere ve CHP'nn başarılı olmasını isteyen tüm CHP'lilere sesleniyorum. Bu tavsiyemi tutarlarsa onlar kazanacak. Türkiye ve millet kazanacak. Onlar Recep Tayyip Erdoğan'a bir baksın. Mahalleden sokaktan gelmiş 18 yaşında. Şayet gençlere inanır ve güvenirlerse, gençlere yetki verirlerse Kılıçdaroğlu gider başarılı genç bir yönetici gelir. O genç insanın milletle kavgası da olmaz. Kasetle genel başkanlığa da gelmez. Tırnaklarıyla kazıya kazıya gelir ve CHP'li vatandaşlar da 'Oh be. ilk defa bizim içimizden, bizim büyüttüğümüz, sorumluluğu bilen , dünya ile bu ülkeyi yarışa sokacak bir genç çıktı' der. Ama gençlere hayır demeye devam ederlerse korkarım ki CHP yarınlarda bu günlerden daha kötü olacak" dedi. CHP'nin 'Seçilme yaşının 18'e indirilmesini çocukları için istiyorlar' eleştirilerine yanıt veren Müezzinoğlu, "Hiç birimiz zembille buralara gelmedik. Ben başka bir ülkenin vatandaşı olarak buralara geldim. Sen kendinkilere bak. Kimleri hangi tezgahlarla bu milletin başına getirdin? Bu gibi söylemler milleti korkutmak için söylenen sıradan sözlerdir" şeklinde konuştu. 'BAŞBAKAN 12 MART’TA BURSA’DA' Bursa teşkilatları olarak seçim çalışmalarına hazır olduklarını belirten AK Parti Bursa il Başkanı Cemalettin Torun ise, “Uzun zamandır yürüttüğümüz hazırlıklarımızı tamamladık. Bin 58 mahallemizde, 34 bin 736 cadde ve sokakta inşallah tüm vatandaşlarımıza ulaşacağız. Çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. İnşallah önümüzdeki hafta da 12 mart Pazar günü AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ı Bursa’da ağırlayacağız” dedi.