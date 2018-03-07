Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti.
(Görüntülü Haber) Moğolistan Meclis Başkanı Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman Beştepe'de (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moğolistan Meclis Başkanı Mieygombo Enkhbold ile KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul etti.
07 Mart 2018 Çarşamba 19:16
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