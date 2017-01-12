(Görüntülü Haber) Milli Savunma Bakanı Işık, 9'uncu Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu (3)
12 Ocak 2017 Perşembe 11:05
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1Kışın D vitaminine dikkat
- 2Dikkat... Sağlıklı yaşlanmanın sırrı...
- 3Başağrısı ve bilinç kaybı hafife alınmamalı
- 4Gerçek anlamda etkisi lift max serum resmi...
- 5Gripten korunmak için ne yapmalı!
- 6(Görüntülü Haber) Erzincan'da 8...
- 7Göz uzmanından uyarı; 'Kar körlüğüne...
- 848 kilo verdi, zipline hayalini gerçekleştirdi
- 9Trump'ın "damat ataması"...
- 10Tahtadan yaptığı fizik tedavi aletleri...
- 1İş hayatına önde başlamak için: Erasmus...
- 2İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencileri...
- 3Düzce Üniversitesi Öğrenci Konseyi'nden...
- 4Manisa'da 11 Ocak'ta bazı okullara...
- 5(Görüntülü Haber) Atatürk Üniversitesi'nde...
- 6Atatürk Üniversitesi'nde FETÖ'cülere...
- 7Kar nedeniyle okullar yine tatil
- 8Elektrikte OHAL dönemi önerisi
- 9(Görüntülü Haber) Diyarbakır Bağlar'dan...
- 10Diyarbakır Bağlar'dan çıkan TEOG...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1İnegöl'de 2 katlı ev yandı
- 2Kuran kursu binası inşaatında intihar...
- 3Bahçeli: Teklif, Meclis'ten geçmezse...
- 4DHA ANKARA - Bahçeli: Teklif, Meclis'ten...
- 5Kayseri saldırısı ile ilgili 4 asker...
- 6Mağazada para kavgası güvenlik kamerasında
- 7Çanakkale Beledilespor'un rakibi Olympiakos
- 8Yaralı tilki evin bahçesine sığındı
- 9(Görüntülü Haber) Başbakan Yıldırım,...
- 10(Görüntülü Haber) Milli Savunma Bakanı...
- 11(Görüntülü Haber) Milli Savunma Bakanı...
- 12(Görüntülü Haber) Ölümcül hasta kızını...
- 13Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan...
- 14İnegöl’de 4 gün önce kaybolan engelliyi...
- 15(Görüntülü Haber) Milli Savunma Bakanı...
- 16Kocaeli'de Bylock kullanan 9 askere...
- 17Uzman çavuş, 180 kilo esrarla yakalandı
- 18(Görüntülü Haber) Milli Savunma Bakanı...
- 19Başbakan Yıldırım, Meclis'te tadilat...
- 20 Domateste ihraç kaybı 74 milyon dolar
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:35
|08:20
|13:23
|15:49
|18:08
|19:40