(Görüntülü Haber) MHP’nin 'referandum toplantısı' Konya’da başladı (2)

HAYIRCI MİLLETVEKİLLERİNİN DURUMU MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bugün düzenlenen toplantıların sona ermesinin ardından açıklamada bulundu. Karakaya, bugün iki oturumun gerçekleştiğini, güncel süreçle ilgili değerlendirmelerin yapıldığını, konunun uzmanı komisyonda çalışanların, bilgilendirmede bulunduğunu söyledi. Karakaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de süreçle ilgili ipuçları verdiğini ifade etti. Karakaya, referandum kampanyası çalışmalarının önce teşkilat içinde sonra kamuoyuna yönelik olacağını belirtti. Hayırcı milletvekillerin durumuyla ilgili de açıklama yapan Karakaya, şunu söyledi: ''Şu anda MHP 'evet' kampanyası yürütüyor. Bu 'evet' kampanyası yürütülürken, bazı milletvekilleri başka partilerle bir araya gelerek, hatta arayış içerisine girerek kurumsal yapı içerisinde ayrı bir baş çekip bir kampanya yürütmesi, bunun siyasetle, partiyle, kurumsal yapıyla, disiplinle, bağdaşacak hiçbir tarafı yok. Dolayısıyla bizim açımızdan bugünden itibaren bu tarz bir girişimin affedilecek bir tarafı da söz konusu değil. Herhalde gerekli disiplin işlemleri yapılır diye düşünüyoruz. 'Hayır' kampanyası yürütmelerinin bir etkisinin olacağını da düşünmüyorum. MHP, vatan, millet, Türklük için, Türklüğün bekası için 'Evet' diyor. Dolayısıyla MHP’yi bir partiye, bir şahsa destek vermek gibi algılama ve algılatma çalışmaları şu an itibariyle etkisini yitirdi. Çünkü Türkiye zor durumda.'' AK PARTİ VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A DESTEK VERMİYORUZ MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, ''Bize 'eskiden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hep karşı duruyordunuz. Bugün niye destek veriyorsunuz?' diye soruyorlar. Bir defa bu soru değil. Biz MHP olarak, ne Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, ne de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermiyoruz. Yaptığımız şeyi destek olarak yorumlayan, yorumlayabilir. Onlar kendi taktirleridir'' dedi. Karakaya, MHP'nin ülkenin içinde bulunduğu şartları dikkate alarak hareket ettiğini ifade ederek, ''Özellikle 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin savrulduğu yeri dikkate alarak, 3 terör örgütüyle ciddi bir şekilde bir mücadelenin yapıldığı bir ortamda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın her gün Anayasayı çiğnediği ve hukukun üstünlüğüne riayet edilmediği bir görünümü, sırf hükümet sistemindeki çarpıklıktan dolayı ortadan kaldırmanın derdindeyiz. Bunu belki, bugün anlamayanlar, ilerde anlayacaklar. MHP’nin kaderi de hep böyle. O anda değil de, daha sonradan anlaşılıyor. Söylenenler, bizim için yapılan bu ithamlar kabul edeceğimiz şeyler değil. Onun için onlara da takılacak değiliz. MHP olarak bizim, bu ülke için yeminimiz var dedik. O yeminden de vazgeçemeyiz. Onun için de evet diyeceğimizi söylüyoruz'' diye konuştu. 'DÜNKÜ ANAYASA TASLAĞINDA FEDERASYON, ÖZERKLİK VARDI' Anayasa değişikliğine daha önce niçin karşı olduklarını da açıklayan Karakaya, şunları söyledi: ''Dün HDP ile anayasa taslağı hazırlıyorlardı. Dünkü, hazırlanan anayasa taslağında federasyon, özerklik vardı. Oralara gidiş vardı. Ülkeyi bölecek, parçalayacak girişimler vardı. Onun için karşıydık. Bugün terörle bir mücadele var. Bugün de aynı şey yapılmaya kalkışılsın, yine aynı tepkiyi gösteririz. Dolayısıyla biz kişiler üzerinde, ya da olayları, ülkenin geleceğini, kişiler ve partiler üzerinden değerlendirmiyoruz. Biz izlenen politikalar üzerinden değerlendiriyoruz. Bugün PKK ile terör örgütlerle mücadele ediliyor. Biz de hükümetin arkasındayız. Eğer tekrar müzakereye yarın sabah dönsünler, yarın sabah yine bizi karşılarında bulurlar.'' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise toplantının ardından otelin lobisinin özel bölümünde milletvekilleri ve partilileriyle sohbet etti. Partilileriyle yakından ilgilenen Bahçeli, röportaj yaptığı bir derginin kapak fotoğrafı içinde kırmızı koltuğa oturdu.