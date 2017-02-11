(Görüntülü Haber) MHP lideri Bahçeli, Konya'da

İsmail AKKAYA-Tolga YANIK/KONYA, () - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkez yönetim organları ve milletvekilleriyle yapacağı iki gün sürecek toplantı için Konya'ya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 11-12 Şubat tarihlerinde düzenleyeceği 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Müşterek Toplantısı'na katılmak için bugün saat 23.00 sıralarında Konya'ya geldi. Bahçeli, toplantının yapılacağı otelin önünde Konya Valisi Yakup Canbolat, MHP Konya Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı ve diğer partililer tarafından karşılandı. Karşılama sırasında partililer Bahçeli'ye büyük ilgi gösterdi. 16 Nisan'da yapılacak referandum için MHP'nin sürdüreceği kampanyanın nasıl yapılacağının da görüşüleceği toplantının yarınki bölümü iki oturum halinde gerçekleşecek, pazar günü ise Bahçeli, kameralar karşısına geçip basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıya referandumda 'Hayır' diyeceğini açıklayan milletvekillerinin katılmayacağı belirtildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, iki gün sürecek toplatıya ilgili şunları söyledi: ''Milletvekilleri, MYK üyeleri, başkanlık divanı üyeleri ve merkez disiplin kurulu üyelerinin toplandığı, genel siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin, TBMM faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantı yapılıyordu. Bu sene biraz kaydı. Bugünkü değerlendirme açısından baktığımızda, güncel konuların tamamı uzmanları tarafından değerlendirilecek ve arkadaşlar bunlar hakkında yorum yapacaklar. Yarın iki oturumumuz var. Pazar günü içinde sayın genel başkanımız, buradan bütün Türkiye'ye mesajlarımızı gönderecek.'' MHP'nin sürekli yaptığı bir toplantı olduğunu ve bu yıl toplantı yeri olarak Konya'nın tercih edildiğini ifade eden Ayhan, toplantıda referandum sürecinin de ele alınacağını belirtti.