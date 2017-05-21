(Görüntülü Haber) MHP'li Vahapoğlu: Kongreler, partiyi kirletenlerden arındırma kongreleri

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, "Yapılan kongreler, bizi kirletenlerden arındırma kongreleridir'' dedi. Kayseri'de MHP 12. Olağan İl Kongresi Kadir Has Kongre Merkezinde yapıldı. Kongreye, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'nun yanı sıra, MHP 25. Dönem Kayseri Milletvekilleri Hasan Ali Kilci, Süleyman Korkmaz, ilçe belediye başkanları, il, ilçe yöneticileri, CHP ve Saadet Partisi İl Başkan yardımcıları, partililer ve Doğu Türkistanlılar katıldı. Divan Başkanlığını MHP Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'nun yaptığı genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreye gönderdiği mesaj okundu. Faaliyet ve denetim raporlarının oylanmasından sonra konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, "Küresel aktörlerin gözü Türkiye'dedir. Küresel aktörler bizi kontrol edemiyorlar, edemeyecekler. Çünkü biz bu ülkenin toprağına, milletine ve bayrağına aşığız. Türk ve İslam dünyası üzerinde hesabı olanların öncelikli hedefi MHP'yi kontrol etmektir. Lakin bunu hiç kimse başaramadı, başaramayacaktır. Sıkıntılı günlerin müsebbipleri bugün arayış içerisindeler. Sırtlarını sıvazlayan tarafından terk edildiler" dedi. İl kongrelerinin, 'partiyi kirletenlerden arınma kongreleri' olduğunu söyleyen Vahapoğlu, "Bizi rakiplerimiz engellemiyor. Bizi, bizim partililerimizin nefsi müdahaleleri engelliyor. Bu harekette fitne üretenlerin MHP'li kimliklerini elinden alın ki yarın ayağımıza bağ olmasın. Bunun artık affı yok. Türkiye'nin MHP iktidarına ihtiyacı var" diye konuştu. Mevcut başkan Baki Ersoy, yapılan seçimlerde güven tazeleyerek İl Başkanlığına yeniden seçildi.