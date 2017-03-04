(Görüntülü Haber) MHP'li Usta: Tek adam iddiaları asılsız ve mesnetsizdir

ÇORUM, () - MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Anayasa değişikliği ile tek adama dayalı dikta ve otoriter bir rejim çıkacağı yönündeki görüşlerin, hem mevcut sistemdeki sorunları gözardı ettiğini, yeni sistemin getireceği denge ve denetim mekanizmalarını görmezden gelen asılsız ve mesnetsiz iddialar olduğunu söyledi. Çorum'a gelen MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Anayasa değişikliği, ülke gündemi ve siyasi gelişmeler ile ilgili bilgilendirme toplantıları kapsamında MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, MYK üyesi Vahit Doğan ve MHP Çorum İl Başkanı Mehmet Akif Aras ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin, içeride ve dışarıda çok ağır sorun ve tehlikelerle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "2015 yılında tartışma, gerilim ve kutuplaşma ile girilen seçimlerinden sonra huzur ve kalkınma bekleyen aziz milletimiz, o günden bu yana derin bir hayal kırıklığı yaşamaktadır. Terör örgütleri milli bekamıza arka arkaya suikast düzenlemeye devam ediyorlar. 20 Temmuz 2015’den bu tarafa kanımız akıyor, canımız yanıyor. Türk milleti varlığını muhafaza etmek için ağır bedeller ödemeye devam ediyor” dedi. Usta, FETÖ'nün, devlete tutunarak veya sızarak, yine devleti çökertmek istediğini anlatırken, "15 Temmuz bir işgal teşebbüsüdür. Türk devletinin milletiyle birlikte tarihten silinmesi vahim bir plan olarak devrededir ve bu tehdit geçmemiştir, uygun zamanın gelmesi için beklemeye alınmıştır” diye konuştu. Bu maksatla, Türkiye’nin yönetim yapısını sakatlayan, kriz ve kaosu derinleştirme olasılığı taşıyan hükümet etme sistemindeki karmaşa ve fiili dayatmanın yeni bir toplumsal sözleşmeyle giderilmesinin ön şart olduğunu vurgulayan Erhan Usta, geniş yetkilerine rağmen neredeyse hiç sorumluluğu bulunmayan Cumhurbaşkanlığının orantısız güçlenerek yürütmenin iki başlılık arz etmesine neden olduğunu anlattı. MHP'li Usta, "Dün milli ve üniter devlet yapımız tartışılıyordu. Başkanlık, özerklik, özyönetim pazarlıkları gündemdeydi. Bugün ise MHP, federatif yapıyı esas alan bir başkanlık sistemi, rejim değişikliği ve bölünme gibi ihtimalleri tamamen ortadan kaldıran bir süreci başlatmış, hatta sonlandırmıştır. Bu yüzden biz MHP olarak Türkiye’nin diriliş ve toparlanması için şahsa veya partiye değil, Türkiye’ye evet diyoruz" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, milletin 16 Nisan’da parti, şahıs, fikir, siyaseti değil, önüne koyulan anayasa değişikliğini oylayacağını ve geleceği hakkında bir karar vereceğini dile getirdi. Usta, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle, Türkiye’nin yönetim yapısı netleşirken, kuvvetler arasındaki ayrımın da olması gereken kulvara geleceğini anlatırken şöyle konuştu: "Tek adama dayalı dikta ve otoriter bir rejim çıkacağı yönündeki iddialar, hem mevcut sistemdeki sorunları göz ardı eden, hem de yeni sistemin getirdiği denge ve denetim mekanizmalarını görmezden gelen asılsız ve mesnetsiz iddialardır. Yeni anayasayla birlikte, Cumhurbaşkanına cezai sorumluluk yüklenecektir. Böylece yürütme; yasama ve yargı karşısında hesap verebilir hale getirilecektir." Usta, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin kanun gücünde olmayacağını ve meclisin yasama yetkisinin güvenceye alınacağını da vurgulayarak HSYK’nın yeniden yapılandırılarak yargıda kutuplaşma ve illegal oluşumların sızmasına zemin hazırlayan yapının da ortadan kaldırılacağını belirtti. Referandum bahanesiyle kutuplaşmanın şiddetlenmesini doğru bulmadıklarını ve 'evet' diyen, 'hayır' diyen herkesin kararına hürmetkar olduklarını belirten MHP Grup Başkanvekili Usta, "Evet ile Türkiye kazanacak, millet kazançlı çıkacak, Türklüğün gurur ve şuuru, İslamın ahlak ve fazileti yeni bir ruhla Türkiye’nin prangalarını sökecektir. Millet için evet, devlet için evet, Cumhuriyet için evet, Türklüğün bekası için, elbette Türkiye için evet diyoruz" dedi.