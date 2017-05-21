(Görüntülü Haber) MHP'li Tor: Tedavi ettiklerimiz bugün askerimize, polisimize kurşun sıkıyor

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, parti olarak geçmişte iktidarı PYD konusunda çok ciddi şekilde uyardıklarını belirterek, "Kobani'ye teröristleri geçirdiler, arabalarının mazot parasını Türkiye ödedi. Hastalarını Suruç'ta, Şanlıurfa'da devlet hastanelerinde tedavi ettik, bugün onlar bizim askerimize, polisimize, korucumuza maalesef kurşun sıkıyor. İktidar ayağını denk alsın, iktidar bunları görsün" dedi. Milletvekili Tor, memleketi Kahramanmaraş'ta partisinin olağan il kongresine katıldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde; mevcut il başkanı Süleyman Öner, MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar ve Ömer Özkan'ın yarıştığı kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un başkanlığında divan oluşturuldu. Burada konuşan Tor, Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal çok ciddi problemlerle karşı kaşıya olduğunu söyledi. Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın kuzey Irak'ta bir oluşum sağladıklarını ve aynı oluşumu Suriye'de sağlamaya çabası içinde olduklarını belirten Fahrettin Oğuz Tor, terörün karşısında olduğunu söyleyenlerin bugün teröriste yardım edip ağır silahlar verdiklerini söyledi. Tor, şöyle devam etti: "Ancak unutmamamız gereken bir konu var. MHP'nin sayın Genel Başkanı Habur'un rezalet olduğunu, Kobani'nin rezalet olduğunu, açılımın rezalet olduğunu defalarca söyledi ve haklı çıktı. Biz, PYD konusunda da iktidarı geçmişte çok ciddi şekilde uyardık, burada liderinin ayağına bir tek kırmızı halı sermedikleri kaldı. Kobani'ye teröristleri geçirdiler arabalarının mazot parasını Türkiye ödedi. Hastalarını Suruç'ta, Şanlıurfa'da devlet hastanelerinde tedavi ettik, bugün onlar bizim askerimize, polisimize, korucumuza maalesef kurşun sıkıyor. İktidar ayağını denk alsın, iktidar bunları görsün." Tor'un konuşmasının ardından sırasıyla adaylar Ömer Özkan, Mustafa Akpınar ve Süleyman Öner birer konuşma yapıp delegelerden oy istedi. Konuşmaların sonunda delegeler oy kullanmaya başladı.