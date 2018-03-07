(Görüntülü Haber)MHP'Lİ TAŞDOĞAN'DAN OLAĞAN BÜYÜK KURULTAYA DAVET

( Haber-Kamera Mustafa KANLI-GAZİANTEP-)MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, 18 Mart Pazar günü yapılacak olan 12'nci Olağan Büyük Kurultayla ilgili bilgi verip, partilileri davet etti. Taşdoğan, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Muhittin Taşdoğan, MHP'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 lider ülke Türkiye?sine, yani 100'üncü yılına taşıyacak güçlü Genel Merkez yönetimine karar vereceğini ifade ederek şunları söyledi Kızılelma ülküsünün bilincinde olan ve hiçbir zaman bu hedeften şaşmayan MHP?nin toyu vardır. Türk milletinin ve Türk Devleti?nin teminatı ve dayanağı olan Milliyetçi Hareket Partisi?nin; Milli Duruş, Şühedaya Vefa, Millete Beka Kurultayı olan 12'inci Olağan Büyük Kurultayı, 18 Mart 2018 Pazar günü saat 10.00?da Ankara Spor Salonu?nda gerçekleştirilecektir. Vakit gelmiştir, kendi günümüzde, kendi saatimizde, kendi yerimizde ülkücü- milliyetçi dava arkadaşlarımız MHP?yi 50'inci yıla Türkiye Cumhuriyetini 2023 lider ülke Türkiye?sine yani 100'üncü yılına taşıyacak güçlü Genel Merkez yönetimine karar verecektir. Milliyetçi Hareketin, yarım asıra yaklaşan bağımsız, millet ve memleket sevdası Cumhuriyetimiz var oldukça ona ilham vermeye, daha büyük işler yapmak için kuvvet vermeye ebed müddet devam edecektir. Her türlü yıkıcı ve bölücü odağın kabusu, ülkemize kurulan tüm tuzakların ve kötü niyetli oyunların oyun bozucusu, olmaya devam edecektir. Bu büyük kurultaya Gaziantep olarak yoğun bir katılım sağlayacağız. Unutulmasın ki yolumuz açık, önümüz parlak, gelecek ay- yıldızlı al bayrağın altındadır. Ülkemizin ve milletimizin ağır bir tahribatla yüz yüze kaldığı son yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin duruşu, milli birlik ve kimliğin en önemli güvencesi, milli devlet yapımızın devamında en sağlam dayanağıdır.