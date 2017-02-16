(Görüntülü Haber) MHP'li Taşdoğan: Bölünmeyle ilgili tehlike yok

Ahmet SOYDOĞAN-GAZİANTEP-) MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan, Anayasa değişiklik teklifinde ülkenin bölünmesine yönelik hiçbir tehdit ve tehlike olmadığını söyledi. Parti binasında aylık değerlendirme toplantısında konuşan Taşdoğan, kent ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Taşdoğan, Anayasa değişiklik paketinde ülkenin bölünmesine yönelik hiçbir tehdidin olmadığını kaydederek, 'Evet' kampanyası çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Taşdoğan, şunları söyledi: "Bu maddelerin tamamını inceledik. Kişiye özel bir şey yok. Bölünmeyle ilgili tehlike yok. İlk 4 maddeyle ilgili sıkıntı yok. Evet kampanyası için çalışmalarımızı yapıyoruz. Millete neden bu değişikliğe ihtiyaç olduğunu anlatacağız. Henüz metni ve gerekçelerimizi anlatmaya başlamadık. Dava arkadaşlarımıza bunları anlatacağız. MHP için 'Mecliste fire verecek' diyenler, şimdiden utansınlar. Mecliste önceden açıklayanların dışında tek fire vermedik, 16 Nisan?da milletimizin huzurunda tek bir fire vermeyeceğiz. Dava arkadaşlarımız şunu iyi bilirler; Milliyetçi Hareket, lobilerin, kulislerin, insanımıza tepeden bakan, değerlerimize ters yaklaşan zümre ve kaymak tabakaların partisi değildir. Milliyetçi Hareket Partisi, pazarlık, arka kapı siyaseti, al-ver anlaşması, siyasi menfaat beklentisi bize yabancı ve uzaktır. Kimsenin peşine takıldığımız yoktur." FIBA Avrupa Kupası kapsamında Gaziantep Basketbol ile İsrail'in İroni Nahariya takımı arasında 22 Şubat Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaya da değinen Taşdoğan, "İsrail'in iç istihbarat servisi Şin Bet, Ironi Nahariya basketbol takımının Gaziantep Basketbol ile oynayacağı maç için Gaziantep'e seyahat etmesine izin vermemiş. Gaziantep?i, Suriye sınırına ve DEAŞ kontrolündeki bölgelere yakın olması nedeni ile güvenlik açısından riskli bir kent olarak görüyorlarmış. Bizim şehrimizde bir güvenlik riski bulunmamaktadır. Bu tür önemli organizasyonlarda alınan üst düzey tedbirlerde emniyet güçlerimizin kontrolündedir. Emniyet güçlerimize güvenmeleri yeterlidir" şeklinde konuştu.