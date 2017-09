(Görüntülü Haber) MHP'li Tanrıkulu, İzmir'de gündemi değerlendirdi

Taylan YILDIRIM, Mücahit BEKTAŞ / İZMİR () MHP İzmir İl Teşkilatı'nın bayramlaşma törenine katılan Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, ekonomiden dış politikaya, belediyenin faaliyetlerine kadar her alanda değerlendirmelerde bulundu, eleştiriler getirdi. MHP İl Başkanlığı binasındaki bayramlaşma öncesinde, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu açıklamalarda bulundu. Ahmet Kenan Tanrıkulu, bazı siyasi çevrelerin ısrarla kabul etmemesine rağmen Türkiye'nin zorlu, sosyal ve ekonomik maliyeti oldukça ağır terörle mücadele sürecinin sürdüğünü söyleyip, "15 Temmuz sonrası, bu gerçeğin daha da ağırlaştığını gören Milliyetçi Hareket Partisi, çok yönlü mücadelede devletin yanında, birlik içinde olunması gerekliliğini defalarca vurgulamış ve politikalarını da buna göre sürdürmektedir" dedi. "DIŞ MİHRAKLAR TÜRKİYE'Yİ ŞEKİLLENDİRMEYE ÇALIŞIYOR" Türkiye'de siyasetin, halen siyaset dışı mihraklar tarafından şekillendirilmeye çalışıldığını söyleyen Tanrıkulu, "Bu demokrasi dışı faaliyetler, gerek bazı medya kanallarıyla, gerekse yabancı sivil toplum kuruluşlarının ülkemizde gerçekleştirdiği faaliyetlerde açıkça görülmektedir. Bunlar akıllarınca siyasi kurumları yıpratmaya çalışmakta, diğer yandan ise bazılarını parlatmaktadırlar. Eğer demokrasiye inanç tam ise tüm dünyada olduğu gibi bu tür faaliyetler ilgili kurumlar tarafından esasen tam olarak irdelenmeli, milletimizin siyasi değerlerine, siyasi tercihlerine saygı gösterilmesi sağlanmalıdır. Türkiye'nin beka mücadelesi verdiği bu zaman aralığında, Milliyetçi Hareket Partisi için siyasi polemik yaratmak isteyen, siyasette kavga ve kutuplaşma arayışında olan kim varsa art niyetlidir ve dikkatle izlenmelidir diyoruz. Bu dönemde yapıcı muhalefet anlayışından uzaklaşıp, Türkiye'yi batılı medya kuruluşlarına şikeyet ederek, ekonomik anlamda zarar görmesini bekleyenleri Türk insanı affetmeyecektir" dedi. ABD'nin YPG politikasını da eleştiren Ahmet Kenan Tanrıkulu şunları söyledi: "YPG'ye, PKK'ya verilmiş silah ve mühimmat desteği artık milli güvenlik sorunu haline dönüşmüş, Türkiye'ye alenen husumet görünümü ortaya çıkmıştır. Diğer yandan Almanya, kendisini AB'nin patronu olarak görmekte, Türkiye karşıtı terör örgütlerini desteklemekte, açıktan Türkiye düşmanlığını sürdürmektedir. Türkiye'nin iç tartışma ve anlaşmazlıklara gömülmesini projelendirenler, eş zamanlı olarak da çevremizde korsan terör devletinin temellerini de atmaya çalışmaktadırlar. İdlip'te şer oyunu sahnelenmektedir. Suriye'deki belirsizlik ise devam etmektedir." EKONOMİYİ DEĞERLENDİRDİ Türkiye ekonomisine yönelik açıklamalarda da bulunan Ahmet Kenan Tanrıkulu, "2016 yılını kötü rakamlarla sonlandıran Türkiye ekonomisi 2017 yılında çok fazla umut vadetmemektedir. Bir yandan yüksek enflasyon vatandaşımızın alım gücünü düşürürken, diğer yandan KGF kredileriyle iç piyasada duran nakit akışını canlandırma çabaları sonuç vermemiştir. İşsizlik artmakta özellikle geleceğimizin teminatı gençlerimizin işsizlik oranı yüzde 20'lere dayanmıştır. İşsizlik verilerinde kadın olgusu rekor kırmaktadır. Tarım dışı genç kadın işsizliği yüzde 31'lere çıkmıştır. İstihdam teşviklerinin bir işe yaramadığı İŞKUR verilerinden net olarak görülmektedir. İŞKUR'a göre Ocak-Mayıs 2017 döneminde işe yerleştirmede 2016'nın aynı dönemine göre sadece 52 binlik artış söz konusudur. Türkiye, halen dünya ticaret pazarından aldığı payı artıramazken, Japonya'nın bir kilogram ihracatının değeri 3.8 dolar iken, Türkiye'nin 1.4 dolardır. Bunu artırmanın yolu da yüksek teknolojili ürün ürütebilmekten geçmektedir. Yoksa İzmir'in ilk 6 aylık ihracatının 2016'ya göre sadece yüzde 2'lik artış göstermesi İzmir'i şaha kaldıracak bir gelişme değildir. Halen yürürlükteki teşvik sisteminin getirdiği haksız rekabetin olumsuzluklarını yaşayan ve 15 yıl öncesine göre hak ettiği kamu yatırımlarını alamayan İzmir, yıllardır dile getirilen marka kent konumuna gelememektedir. Oysa İzmirli girişimci cesur, atak ve iş yapma becerisi son derece gelişmiştir. Sihirli bir el değil, ekonomi yönetiminin göstereceği güçlü destekle, ekonomik bakımdan atılım yapmaya en hazır şehrimizdir" dedi. "İZMİRLİLER BEZDİ" İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 97 milyon dolar hazine garantili, 11 milyon TL de Hazine'ye borcu olduğunu belirten Ahmet Kenan Tanrıkulu, "Bunun yanı sıra İZSU'nun da Hazine'ye 19 milyon TL borcu bulunmaktadır. Büyükşehir yasasıyla belediyeye devredilen mahalleler bu devasa borçların karşılığı belediye hizmetlerini halen yeterince alamamaktadırlar. Dönüp bakıldığında ortada gelişmiş bir belediyecilik anlayışı değil, emeğin karşılığını veremeyen ve İzmirlileri günlerce vapur ulaşımında sıkıntıya sokan, başarısız kentsel dönüşüm projesine talibi çıkmayan, çöp ve stat sorunlarını çözememiş, trafiği artık tüm İzmirlileri bezdirmiş, alt yapısı yetersiz kent görünümünden kurtulamayan bir İzmir var karşımızda. Oysa İzmir'in yaşam kalitesini arttıracak, gerçek anlamda hizmetlere ihtiyacı bulunmaktadır" diye konuştu. ALPEREN BİZİM FIRAT ÇAKIROĞLUMUZ'DUR İzmir'in Çiğli ilçesinde servis minibüsünde unutulunca hayatını kaybeden Alperen Sakin'in ailesine de parti olarak destek verdiklerini söyleyen Ahmet Kenan Tanrıkulu, "Bu acı olaydan sonra Sayın Genel Başkanımız acılı ailemizle telefonla görüşerek taziyelerini bildirmiştir. Aileye her türlü hukuki ve manevi desteği vereceğiz. Alperenimiz de bizim Fırat Çakıroğlumuz'dur. Fırat'ın hukuki sürecini nasıl takip ettiysek, Alperen'in ölümüne neden olan sorumluların da, en ağır cezayı alması için gereken hukukî mücadele verilecektir. Alperen'in yaşamına mal olan sorumluların ortaya çıkarılması, haklarında cezai müeyyidelerin başlatılması ve bir daha bu tür acı olayların yaşanmaması için denetimlerin artırılması konusunda TBMM'de üç ayrı Bakan'a, yazılı soru önergeleri vererek, bu olayı Meclis'e taşımış bulunmaktayım. Her alanda yürürlükteki mevzuata aykırı davranış ve eksiklikler insan canına mal olmaktadır. Bu yüzden tüm kurumlar ilgili alanlarında denetimlerini sık ve gerektiği şekilde yapmalıdır" dedi. Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu'dan sonra söz alan İl Başkanı Necat Karataş ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar herkesin bayramını kutladı. Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı.