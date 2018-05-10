(Görüntülü Haber) MHP'li Aycan: Genel Başkanımızın sırtında bıçaklanmadık yer kalmadı (1)

İskender ZENGİN/ANDIRIN (Kahramanmaraş), () - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin lideri Devlet Bahçeli'nin birçok ihanete uğradığını öne sürerek, "Genel Başkanımızın artık sırtında bıçaklanmadık yer kalmadı. 'Evladım' dediği, birtakım yerlere getirdiği insanlar maalesef genel başkanımızı hep birlikte üzdüler" dedi. Sefer Aycan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans salonunda düzenlenen aday adayları tanıtım toplantısında partililere bir araya geldi. Aycan, burada yaptığı konuşmada MHP'den ayrılıp İYİ Parti'ye geçen milletvekillerinin ihanet şebekesi olduğunu söyledi. 'HANIMEFENDİ 15 TEMMUZ TARİHİ BİLİYORDU' İYİ Parti'ye geçenlerin MHP'lilerin oylarıyla seçildiğini ve partiyi karıştırmaya başladığını ifade eden Sefer Aycan şunları söyledi: "Bunlar zaten baştan art niyetli ve bozuk kafalar olduğunu gösterdiler. Tabi bunların hepsi bir oyundu, partimizi parçalamak ve genel başkanlığı ele geçirmek üzere görevlendirilmiş kişilerdi. Dikkatinizi çekmek istiyorum, hanımefendi o günlerde bile 15 Temmuz’dan bahsediyordu, yani 15 Temmuz’un tarihini biliyordu ve Başbakan olacağını söylüyordu. Demek ki birileri bunu yönlendirmiş, birileri buna bu güvenceyi vermişti. Bu görevli şahsiyet, uzaktan kumandalı şahsiyet partimizin içerisinde yaptığı tahribat sonrasında emelini gerçekleştirdi ve ayrı bir parti kurarak bugün seçimlere kendileri de katılıyor. Ona çok üzülmüyorum, bizim içimizde görülen, bizimle yol yürümüş, sırt sırta vermiş, kardeşimiz dediğimiz insanların bugün partimizin karşısında olmalarından dolayı da utanıyorum. Bazılarının bu noktaya gelmesinde benim de rolüm olduğu için hepinizden özür diliyorum." 'EVLADIM' DEDİĞİ İNSANLAR GENEL BAŞKANIMIZI ÜZDÜ Bazı kişilerin menfaatleri ters düşünce partiye ihanet ettiğini ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, şöyle devam etti: "İnşallah bundan sonra beyinleri uzaktan kumandalı kişileri aramıza sokmayalım. Defalarca bu ihaneti gördük. Sayın Genel Başkanımızın artık sırtında bıçaklanmadık yer kalmadı. 'Evladım' dediği, birtakım yerlere getirdiği insanlar maalesef genel başkanımızı hep birlikte üzdüler. Ülkücü camianın birer erleri olan bu kişiler, ülkü ocaklarında belirli kademelerde görev almış bu kişiler maalesef hem genel başkanımıza hem de size ihanet ettiler. Geçmişi bir yere bırakalım, yarın aramıza geldiklerinde onlara da öyle davranın çünkü bunu hak ediyorlar." Aycan'ın konuşmasının ardından milletvekili aday adayları tanıtıldı.