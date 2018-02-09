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(Görüntülü Haber) MHP Genel Başkanı Bahçeli Antalya'da

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()-  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geleceği kamp programı için Antalya’ya geldi. Ankara’dan karayoluyla saat 19.00 sıralarında Antalya’ya gelen MHP Lideri Devlet...

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()-  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il ve ilçe başkanlarıyla bir araya geleceği kamp programı için Antalya’ya geldi.

Ankara’dan karayoluyla saat 19.00 sıralarında Antalya’ya gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kepez ilçesi Kepezüstü mevkiinde MHP Antalya Milletvekili Tarkan Akıllı, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy ve bir grup partili tarafından karşılandı. Grubun ön sırasında yer alan bir grup kadın Bahçeli’ye çiçek takdim etti. Bazı partililer ise Devlet Bahçeli’nin elini öptü. MHP Lideri karşılamanın ardından konaklayacağı Manavgat ilçesindeki otele gitti. Devlet Bahçeli, cumartesi ve pazar gününü de bu otelde geçirecek. Bahçeli, 3 günlük Antalya kampında, yaklaşan yerel ve genel seçimlerle ilgili partisinin 81 il ve 957 ilçe başkanının yanı sıra parti yöneticilerini bilgilendirecek, nasıl bir strateji izleyeceklerini anlatacak. Devlet Bahçeli yarın saat 11.00’da toplantının açılış konuşmasında il ve ilçe başkanlarına hitap edecek. MHP Lideri Pazar günü de yine saat 11.00’da toplantının kapanış konuşmasını yapacak.

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