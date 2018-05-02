Muhammet BAYRAM-Gökhan CEYLAN /ANKARA () İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu yapmak için Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Yaklaşık 250 kişilik bir grup Akşener'e destek vermek için YSK önüne geldi. Grup YSK önünde 'Cumhurbaşkanı Akşener' sloganları atarken YSK önünde çok sayıda çevik kuvvet ekibi görev aldı.
(Görüntülü Haber) Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu yapmak için YSK'da (2)
Muhammet BAYRAM-Gökhan CEYLAN /ANKARA () İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu yapmak için Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Yaklaşık 250 kişilik bir grup Akşener'e destek vermek için YSK önüne...
02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:15
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