(Görüntülü Haber) Mehmet Şimşek: Yeni sistem terörle mücadeleye güç katacak

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile güvenli ve huzurlu bir Türkiye olacağını söyleyerek, "Yani terörle mücadeleye aslında yeni sistem bir anlamda güç katacak" dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kastamonu'da partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Şimşek, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada terörün en yaşamsal tehdit olduğunu, bu tehdidin yeni olmasa da çok büyük ölçeklere ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile güvenli ve huzurlu bir Türkiye olacağını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu: "Türkiye terörle mücadeleye çok daha güçlü bir şekilde, çok daha etkin bir şekilde devam edecek. Yani terörle mücadeleye aslında yeni sistem bir anlamda güç katacak. Neden? Hatırlarsanız 7 Haziran'dan sonra hükümet kurulamadı. Üçlü bir koalisyon kurulsaydı, terör örgütü buna hazırlık yapmıştı. Nusaybin gibi, Cizre gibi, Diyarbakır'ın bazı mahalleleri gibi neredeyse şehirlerin bir kısmını işgale kalkıştı. Düşünsenize Türkiye'de bir kooalisyon hükümeti olsaydı, biz zayıf hükümet olsaydı, en kötü senoryaya göre içlerinde bir terör örgütünün destekçisi bir parti olsaydı, bu memleketin hali ne olurdu ? Bugün terörle mücadelede gösterdiğimiz kararlılığı, gösterdiğimiz etkinliği o şartlarda Türkiye sağlayabilir miydi? Onun için aslında huzurlu ve güvenli bir Türkiye için, terörle mücadelede çok daha güçlü bir Türkiye için, güvenlik politikalarında etkin ve hızlı, kararlı bir davranış alabilmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi çok çok daha Türkiye'nin menfaatinedir. Yani Türkiye aslında bu yeni sistemle birlikte inanıyorum ki insanlarımız özgürlüklerini çok güçlü bir şekilde yaşayacaklar, bir taraftan da özgürlük, güvenlik dengesi sağlanmış olacak, teröre karşı etkin, güçlü kararlar alınabilecek." Şimşek, "Bu Anayasa değişikliği ile ben inanıyorum ki hem yönetimde istikrarı sağlayacağız, hem kalıcı refağı sağlayacağız, hem de diğerlerinin söylediği gibi bu sistem sorun üretmeyecek, tam aksine bir uzlaşma kültürü, birlikte çalışma kültürü, birlikte uyum içerisinde çalışmayı getirecek" dedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, toplantının ardından Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve parti teşkilatını ziyaret ederek kentten ayrıldı.