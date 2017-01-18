(Görüntülü Haber) Malkoç: Türkiye, dünyanın hassasiyetini temsil ediyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, () - KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, sığınmacılara ev sahipliği yapan Türkiye'nin, bu ölçüde dünyanın hassasiyetini temsil ettiğini söyledi. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Vali İsmail Çataklı tarafından karşılanan Malkoç, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada açıklama yapan Malkoç, tarih boyunca sıkıntılara maruz kalan dünyanın en kritik bölgeleri Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu'da tarihin tekerrür ettiğini söyledi. Malkoç, şöyle dedi: "Dünyada ne zaman hareketlenmeler olsa, nüfus hareketlenmeleri olmuşsa, Batı'dan Doğu'ya, Güney'den Kuzey'e, Anadolu hep nasibini almıştır. Bu coğrafya önemli bir coğrafya. Çok şükür ki Türkiye’de son 200 yıllık döneminin en kuvvetli olduğu bir dönemde hem millet olarak, hem devlet olarak sorunlarımız yok mu? Var. Ancak bu sorunların üstesinden gelecek kudrette ve kuvvetteyiz. Siyasi kararlılık ve irade var. Bu çok önemli, her şeyden önemli ülkemizde siyasi istikrar var. Devlet krizi yok, sorunları çözmek için dirayet sahibi, feraset sahibi, dünya lideri bir Cumhurbaşkanımız var. Bunlar bizim avantajlarımızdır." Türkiye’de 4 milyona yakın sığınmacı bulunduğunu söyleyen Malkoç, Avrupalı ülkelerini de bu konuda eleştirerek şöyle konuştu: "Bunların 3 milyonu, komşumuz Suriye’den gelen misafirlerimiz. Bunların en büyük yükünü sınır illeri çekiyor. Kilis bu alanda müstesna bir yeri var. 18 Ocak, Kilis’e roketlerin atılmaya başlandığı bir gün. Çok şükür bunun üstesinden geldik, gelmeye devam ediyoruz. Biz Kamu Denetçiliği Kurumu olarak, insan hakları açısından bu sorun hangi aşamada, nasıl gidiyor, çalışmalar hangi düzeyde, bunların daha iyi hale getirilmesi, nasıl olur, hem bunun tespitini yapmak, bu tespiti yaptıktan sonra Türkiye’nin yapmış olduğu bu güzel çalışmanın bütün uluslararası alana taşımak niyetindeyiz. Çünkü bu yapılan güzel şeylerin dünyaya anlatılması gerekiyor. Avrupa’da milli geliri çok olan ülkeler, bu konuda yüz tane 200 tane veya 500 tane göçmeni mülteciyi almamak için nasıl direniyorlar. Sadece Kilis tek başına 135 binin üzerinde misafirimizi ağırlıyor. Türkiye, bu ölçüde dünyanın hassasiyetini temsil ediyor. Suriyelilerin yüzde 75’i vatandaşlık istiyor. Aslında vatandaşlık isteyen daha çok da; daha doğrusu çadır ve konteynerlerden 5 yıldızlı kent kurulmuş."