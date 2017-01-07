(Görüntülü Haber) Maliye Bakanı Ağbal: Enflasyonu da patlatan bu biber zaten (3)

PARTİSİNİN İL DANIŞMA MECLİS TOPLANTISINA KATILDI Maliye Bakanı Naci Ağbal, ziyaretleri sonrası Bayburt Öğretmenevi'nde partisinin Ocak ayı İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Toplantı öncesi konuşan Bakan Ağbal, Türkiye’de üretimin ve ekonominin çarklarının döndüğüne işaret ederek, “Bunlar önemli şeylerdir. Ülkemizde bankacılık sektörü son derece güçlüdür. Bugün halen daha Avrupa’daki bankaların kırılgan yapıları konuşuluyor. Türkiye’deki bankacılık sektörü uluslararası karşılaştırmalara bakıldığında gerçekten iyi. Bir ekonominin sağlıklı olup olmadığını gösteren en önemli göstergelerden bir tanesi o ülkenin kamu maliyesidir. O kamu maliyesi ki; o ülkeyi batırır da çıkarır da. Eğer bir ülkede bütçenin iki yakası bir araya geliyorsa, o ülkeye herkes güvenir” dedi. 2016 YILI BÜTÇESİ İÇİN TARİH VERDİ Ülke ekonomisinin güçlü olduğunu, Türkiye’nin 2016 yılı bütçesine ilişkin rakamların 16 Ocak’ta açıklanacağını duyuran Bakan Ağbal, şöyle devam etti: “Bakın önümüzdeki günlerde açıklayacağız. 2016 yılı bütçesi bitti. Uygulama sonuçlarını inşallah 16 Ocak sabahı basınla paylaşacağız. Ama şimdiden şunu ifade edeyim; herkes görecek ki; 2016 yılı bütçesi bütün bu dış ve iç ekonomik gelişmeler karşısında sapa sağlam yolunda devam etmektedir. Bütçenin iki yakası ne dediysek oradadır. Başta ne kadar bütçe dediysek oradayız. ‘Bugün artık Türkiye ile ilgili bütçe açığı oranı kaçtır?’ dendiği zaman biz 1’leri konuşuyoruz arkadaşlar. ‘Yüzde 1, yüzde 1.2, yüzde 1.3’ diyoruz. Başkaları ise, ‘yüzde 3, yüzde 3.5, yüzde 5’ diyor. Dolayısıyla Türkiye’nin bütçe performansı gerçekten ekonomisine destek olan bir seviyededir. Bu da geçici değil, kalıcıdır. Türkiye ekonomisi 2016 yılında tüm risklere karşı güçlü olduğunu ortaya koymuştur.” TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI Anayasa değişikliğine ilişkin konuşan ve bu değişikliğin ülkeyi daha iyi noktalara taşıyacağını söyleyen Ağbal, global teröre karşı ise mücadelenin tüm kararlıkla sürdürüldüğünü söyleyerek konuşmasını tamamladı. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.