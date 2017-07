(Görüntülü Haber) Mahir Ünal: AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir -2

(TUĞRUL TÜRKEŞ'İN AÇIKLAMALARI) "MİLLETVEKİLİMİZE TABİKİ SAHİP ÇIKACAĞIZ" (MERVE KAVAKÇI'NIN BÜYÜKELÇİ ATANMASI) "BİR İADE-İ İTİBAR GİBİ TEKRARDAN BİR DEVLET TASARRUFU İLE EYLEME DÖNÜŞMESİNİ BİRİLERİNİN YADIRGAMASINI AÇIKÇASI ANLAMIYORUM" Hakime TORUN / ANKARA () - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "Tuğrul Türkeş odaklı Davutoğlu ile MHP arasında yaşanan bir polemik var. Türkeş'in partim beni savunacaktır" şeklindeki sözlerinin nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin bir soru üzerine, "AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir. AK Parti ile MHP arasında liderler düzeyinde herhangi bir sorun söz konusu değildir. Bazı genel başkan yardımcılığı seviyesinde yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık da tarafımızdan zaten açıklanmıştır. Ak Parti'de bakanlık yapmış mevcut durumda da milletvekilimize tabiki sahip çıkacağız. Bununla ilgili herhangi bir endişe söz konusu değil" dedi. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısından sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, basın açıklamasında gündemi değerlendirdi. MKYK gündeminden sonra Ünal gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Partili vekillerle yaptığı toplantıda "Yorulan varsa kenara çekilsin yerini başka arkadaşa bıraksın" şeklindeki sözlerini değerlendirmesi istenen Ünal, "Bugüne kadar yol yürüyen bütün yol arkadaşlarımıza ve hepsinden önemlisi biz her yıl yeni yaşımıza girdiğimizde kendi muhasebesini yapan her dem yeniden doğan bulanmadan akan bir hareketiz. Bu kutlu yürüyüşte herhangi bir şekilde Ak Parti'nin temel ilkelerinden, siyasetin tek limanı var o da ahlaktır temel ilkelerden, değerlerden uzaklaşan bir davranış içerisinde olması kabul edilemez bir durum olduğu için. Eğer böyle bir durum varsa Ak Parti bugüne kadar gereğini yaptı bundan sonra da yapacaktır. Bunu genel olarak Cumhurbaşkanımızın siyasete bakış açısı ve bir muhasebe olarak görmekte fayda var" diye konuştu. (TUĞRUL TÜRKEŞ'İN AÇIKLAMALARI) MİLLETVEKİLİMİZE TABİKİ SAHİP ÇIKACAĞIZ "Tuğrul Türkeş odaklı Davutoğlu ile MHP arasında yaşanan bir polemik var. Türkeş'in partim beni savunacaktır" şeklindeki sözlerinin nasıl yorumlanması gerektiğine ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Ak Parti olarak biz hiçbir zaman meseleyi kişiselleştirmeden ve siyaseti de kişiler arası çatışmanın merkezi haline getirmeden yol yürümüş olmamızdır bizim temel özelliğimiz. Tabiki her siyasi parti kendi genel başkanlığını, başbakanlığını yapmış daha önce sayın Tuğrul Türkeş gibi Ak Partinin bakanlığını yapmış geçi.ci hükümetin kurulaması aşamasında devletim bana ihtiyaç duyduğunda üzerime düşen sorumluluğu yerine getiririm diyerek Ak Parti'de bakanlık yapmış mevcut durumda da milletvekilimize tabiki sahip çıkacağız. Bununla ilgili herhangi bir endişe söz konusu değil. Bizim söylediğimiz şey şudur; AK Parti ile MHP arasında herhangi bir sorun söz konusu değildir. AK Parti ile MHP arasında liderler düzeyinde herhangi bir sorun söz konusu değildir. Bazı genel başkan yardımcılığı seviyesinde yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık da tarafımızdan zaten açıklanmıştır. Sonrasında sayın Semih Yalçının da bu açıklamaya dönük bir açıklaması oldu. Siyasal iletişim ve siyasetçinin kullandığı dil, MHP için söylemiyorum. Siyasetin geneli anlamında birilerine ders vermek anlamında da bunu söylemiyoruz. Hepimizin unutmamış gereken bir ilke siyasette nezaket her zaman değerli ve çok kıymetli. Bunun altını çizdik. Bunun uzamasına Türkiye'nin pozitif gündemine hiçbir katkısı olamadığını ifade ettik. Sayın Bahçeli'nin 15 Temmuz'da ve sonrasında gösterdiği devletin bekası söz konusu olduğunda siyasi sorumluluk nasıl üstlenilir bunu gösterdiğini ve takdirlerimizi ifade ettik cumhurbaşkanı ve başbakan düzeyinde" diye konuştu. (MERVE KAVAKÇI'NIN BÜYÜKELÇİ ATANMASI) "BİR İADE-İ İTİBAR GİBİ TEKRARDAN DEVLET TASARRUFU İLE EYLEME DÖNÜŞMESİNİN YADIRGAMASINI ANLAMIYORUM" Merve Kavakçı'nın Büyükelçi atanmasına ilişkin bir soru üzerine Ünal, "Bir şeyi doğru değerlendirelim eğer devletin yaptığı bir düzenleme, tasarruf herhangi bir şekilde anayasaya, mevcut hukuk düzenine aykırı değilse öncelikle bir sorun yok demektir. Bu, siyasi iradenin aldığı bir karardır ve bu kararı birilerinin eleştirmiş olması da siyasetin doğası gereğidir. Ama şunu da unutmamak gerekir ki bu ülke, Sayın Merve Kavakçı'nın şahsında bir inanç ve kıyafet özgürlüğünün nasıl engellendiğine de maalesef şahit olmuştur. Türkiye gibi özgürlüklerin, demokrasinin ve hukuk devletinin kıymetinin her an altının çizildiği bir ülkede geçmişte yaşanmış böyle bir tatsızlığın bugün bir iade-i itibar gibi tekrardan bir devlet tasarrufu ile eyleme dönüşmesini birilerinin yadırgamasını açıkçası anlamıyorum. Kavakçı Meclis'e geldiğinde birilerinin sırf başörtüsü nedeniyle gösterdiği tepkiyi hatırlayalım. Şimdi başörtülü milletvekillerimiz oldu. Bu atama Türkiye'nin özgürlükler anlamında nereden nereye geldiğinin de bir göstergesidir. Ak Parti'nin kuruluş yıldönümü programlarına Ak Parti'de görev alan herkesin davet edileceğini ifade ederek, "Bu süre içerisinde onurlu bir şekilde görevini yerine getirmiş ve bayrağını onurlu bir şekilde teslim metmiş Ak Parti'ni bütün yol arkadaşları tabiki adavet edilecek" dedi.