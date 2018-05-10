(Görüntülü Haber) Liseli Rozerin de aday adayı

TÜRKİYE’nin en genç milletvekili aday adaylarından biri, lise 3'üncü sınıf öğrencisi Batmanlı Rozerin Aktaş oldu. 24 Haziran'da yapılacak seçimlerde aday adaylık başvuruları tamamlanırken, en genç aday adaylarından biri de Batmanlı lise öğrencisi Rozerin Aktaş oldu. 1 Haziran 2018 günü 18 yaşına girecek olan özel bir lisede eğitim gören Aktaş, HDP'ye Mardin ve Batman adayı olmak için başvurusunu yaptı. Kızına tam destek verdiğini belirten 7 çocuk babası Alaaddin Aktaş, "Bu konuda kızımı tebrik ediyorum. Milletvekili aday adayı oldu, eğer kızım listeye girip seçilirse ilk başta tavsiyem gençlerin kadınları hakların savunmasını isteyeceğim. Benim siyasetçilere çağrım artık Meclis'i biraz gençleştirin" dedi. Rozerin Aktaş, "Ailem, sınıf arkadaşlarım hepsi bana destek oldu. Batman’da işsizlik oranı yüksek. Kadınların, gençlerin sorunlarını çözmek için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.