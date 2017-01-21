(Görüntülü Haber) Lav roketinin isabet ettiği odada protesto

İstanbul Ak Parti Gençlik Kolları, dün akşam lav silahıyla saldırıda bulunulan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın açıklaması yaptı. Basın toplantısına Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Ayhan ve gençlik teşkilat mensupları katıldı.



"PARTİMİZE YAPILMIŞ BU SALDIRI BİZİ KESİNLİKLE KORKUTAMAZ, YILDIRAMAZ"



İl başkanlığının isabet aldığı odada gerçekleştiren toplantıda, basın açıklamasını Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş okudu. Ecertaş yapılan saldırıların kendilerini korkutamayacağını belirttib Ecertaş, "Dün akşam il başkanlığımıza menfur bir saldırı düzenlendi. Yapılan bu saldırıyı lanetliyoruz. Hangi siyasi parti olursa olsun ayrım gözetmeden teröre ve terör saldırısına karşı birlikte duruş sağlanması ve gerekli tepkilerin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.Ak Parti gençlik kolları olarak partimize yapılmış bu saldırı bizi kesinlikle korkutamaz, yıldıramaz. Partimize ve ülkemize bağlılığımızı arttırır.



Özellikle dün akşam il teşkilatımız, sandık kurulu üyelerini referandum öncesinde dinamik tutmak amacı ile programlar gerçekleştiriyor. Dün akşamda bir ilçemizde bu çalışma yapılıyordu. Dün akşam burada çok şükür hiç kimse yoktu.Lav silahının ucundaki mermi İstiklal marşımızın ortasına isabet etti. İlginçtir isabet ettiği yerde 'Hakkıdır hakka tapan, milletimin istiklal' mısrası yer almakta. Bizim için dün akşamdan sonra teşkilatımızla birlikte, tekrardan birlik ve beraberlik konusunu düşündük" dedi. Öte yandan isabet alan İstiklal Marşı tablosu yerinden alınırken, oda içerisinde bulunan cam kırıkları dikkat çekti.