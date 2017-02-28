(Görüntülü Haber) Kurtulmuş, üniversite öğrencileriyle birlikte yemek yedi (4)

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, STK'larla buluştu Hakan AKGÜN-Yaprak KOÇER/SAMSUN, () Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve Samsun Valisi İbrahim Şahin'i makamlarında ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, daha sonra Samsun sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile buluşma programına katıldı. Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirilen programda Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili konuşma yaptı. Mevcut sistemin hatalarından kurtulmak için böyle bir referanduma ihtiyaç olduğunu belirten Kurtulmuş, "Çatışmacı ve vesayetçi bir yapıdan kurtulmak, yönetimde çift başlılıktan kurtulmak, siyasi istikrarsızlığın önlenmesi ve ekonomik istikrarsızlığın önlemesi için bir anaya değişkliğine ihtiyaç vardı, onun için bu anayasa değişikliğini yapmak durumundayız. Şunu da parantez içerisinde söyleyeyim hiçbir hükümet durduk yerde bir anayasa değişikliği meselesini gündeme getirip topluma kabul ettiremez. Gücü ne olursa olsun parlementodaki etkisi ne olursa olsun anayasa değişklik talepleri toplumda var olur, ondan sonra siyaseti şekillerdirir siyaset o süreci yönetir. Ben kendimi bildim bileli etkin bir yönetim modeli bu memlekette konuşulmuştur. Hem üniversiteler tarafından hem toplum tarafından hem siyasetçiler tarafından konuşulmuştur. Geçmiş siyasetçilerin hemen tamamı Özal, Türkeş, Erbakan, Yazıcıoğlu ve Demirel. Demirel?de hayatının son döneminde hep başkanlık sisteminden etkin bir yürütme mekanizmasından bahsetmişlerdir. Çünkü hepsi siyasetin ağırlığından çektikleri için tabiri caizse hepsi attan düştükleri için bu sistemin nasıl çalışmadığını iyi bilirler ve onun için bunları söylemişlerdir" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye hele hele çevresi bu kadar ateş çemberine dönmüşken, hele hele Türkiye içeriden ve dışardan terör örgütleri vasıtasıyla köşeye sıkıştırılıyorken hele hele içeride devleti neredeyse ele geçirmiş FETÖ denilen bir eşkıya çetesiyle mücadele ediyorken daha etkin bir yönetime ihtiyacı vardır. Daha istikrarlı bir yönetime ihtiyacı vardır. Daha istikrarlı bir ekonomik sisteme ihtiyacı vardır ve yönetimde çiftbaşlılığın ortadan kaldırılması gerekiyor." Yürütme yetkisinin tamamıyla cumhurbaşkanında olacağını ve partisiyle ilişkiğinin kesilmeyeceğini belirten Kurtulmuş, "Efendim 'Partili cumhurbaşkanı olur mu?? kusura bakmayın mış gibi yapıyor, görmemiş, duymamış, anlamamış gibi yapmanın bir anlamı var mı? İnönü, Süleyman Demirel,Celal Bayar, Turgut Özal partisiz miydi?Bunlar cumhurbaşkanlığı yaptıkları zaman iyiydi de ?Efendim cumhurbaşkanı olunca parti ile irtibatları kalmadı' İyi de insanların bir parti ile irtibatını attıkları bir imza değil gönüllerindeki bağlılıkları belirler. Geçmiş dönemlerde de Türkiye partili cumhurbaşkanları yaşadı ha bir de parti içerisinden gelmedikleri herhangibir parti ile kuvvetli gönül bağı olan cumhurbaşkanlarımız vardı. Dolayısıyla şimdi eskilerin tabiriyle malumun ilanı gerçekleşiyor. Türkiye'de hele hele bir kampanya ile cumhurbaşkanı bundan sonra seçilecekse cumhurbaşkanının kampanya ile seçilmesi için bir partiye ihtiyaç var" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde çok yanlış anlatılan kasıtlı olarak yanlış anlatılan konulardan birisi de bu 'Efendim Cumhurbaşkanı meclisi fesih edecek? bir kere mevcut teklifin içerisinde fesih kelimesi yoktur. Cumhurbaşkını ya da TBMM eğer sistem kitlenirse yani gün olur 124 tur atarsınız herhangi bir konuda karar alamazsınız, ya da meclise herhangibir şekilde herhangibir konuyu Cumhurbaşkanı geçiremez ya da meclisle Cumhurbaşkanı kitlenir böyle olursa kim çözecek sorunu. Eski Türkiye?nin alışkanlığında cevap çok basitti, asker çözecek. Asker tankı topu tüfeği çıkaracak ve çözecek. Öyle mi öyleydi. 5 darbenin önemli gerekçelerinden birisi de sistem içerisindeki bu gerilimdir. Şimdi bu madde darbesavar bir madde. Bundan sonra hiç kimse siyasetteki kitlenmeleri bahane ederek darbe teşebbüsünde bulunamayacak. Kitlendiğinde ya Cumhurbaşkanı erken seçime gidecek, ya meclis seçime götürecek." Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, konuşmasının ardından katılanlarla birlikte akşam yemeği yedi. Yemek sonrasında karayoluyla Ordu'nun Ünye İlçesi'ne gitmek üzere kentten ayrıldı.