(Görüntülü Haber) Kurtulmuş, üniversite öğrencileriyle birlikte yemek yedi (3)

KURTULMUŞ: O DEVİRLER GERİDE KALDI Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen '28 Şubat Darbesinin Toplumsal Etkileri' konulu konferansa katıldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Kurtulmuş, 28 Şubat döneminde Türkiye’de yaşananları hatırlatarak, "O devirler geride kaldı. Köprünün altından çok sular geçti. Buna bu millet asla müsaade etmeyecektir. Herkes kendi işine bakacak. Mevcut hükümet, milletin vermiş olduğu reylerle, desteklerle milletin vermiş olduğu yetki ile iş başındadır. Ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de mevcut hükümetin emrindeki kuruluşlarımızdan birisidir ve öyle olacaktır" diye konuştu. 15 Temmuz'daki darbe girişimine de değinen Kurtulmuş, şunları söyledi: "Bu fitne hareketinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ne kadar ağır bedeller ödettiğini en iyi şekilde bilen şu anki Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yöneticileridir, mensuplarıdır. Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri 15 Temmuz’dan aldığı dersle de artık kendisine verilen görevleri yapacak, Türkiye’nin önemli bir kuruluşu olduğunun farkındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki FETÖ’cü hainleri temizleyebildiği için bugün Fırat Kalkanı operasyonunu yapabilmekte, bugün terörle bu kadar etkin bir şekilde mücadele edebilmektedir. Eğer açık söyleyeyim FETÖ’nün bu hain unsurları silahlı kuvvetlerden temizlenmiş olmasaydı inanın ki El Bab operasyonu da Cerablus operasyonu da yapılamaz, terörle de bu kadar sıkı mücadele edilemez." Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekareden ibaret olmadığı, dünyanın neresinde hangi mazlum milletin derdi varsa onunla ilgilendiği görüşünü savunan Numan Kurtulmuş, "Dünyanın neresinde bir Müslümanın burnu kanıyorsa bu milletin çocukları oraya el uzatmaya gayret ediyor. Türkiye bizim kültürümüzün medeniyetimizin yaşadığı dünyanın her yerinde var olan, her yerinde ilgi ile izlenen bir ülkedir. Bu gün de böyledir dün de böyleydi" dedi. Konuşmasında terör örgütlerinin birbirleriyle ittifak halinde olduğunu söyleyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "PKK Cizre’nin, Silopi’nin, Hakkari’nin sokaklarını kazarak içine bombalar yerleştirdi. Bunu sadece PKK’nın eylemleri olarak alırsanız sadece pazılın bir parçasını görürsünüz. DEAŞ denilen bu terör örgütün elemanı geldi yılbaşı gecesi Türkiye’de bir katliam yaptı gitti. Niye Reina saldırısı oldu, bu saldırının emrini kim verdi? Ve tek başına bu saldırı ne anlam ifade eder derseniz sadece pazılın bir tek parçasını görürsünüz. Masanın üzerine cetvelleri pergelleri koydular, 'Burası Suriye, burası Türkiye, burası Suriye, burası Irak' dediler. Hiçbir sınırın bir tarihi gerçekliği yoktur. O bölgeyi bilenler bilir niçin Hakkari’nin, niçin Şırnak’ın etrafından geçen sınırları yani Irak sınırını bugünkü yerden çizdiler. 30 kilometre aşağıdan inin ovadan çizin. 10-15 kilometre yukarıya gidin orada da tarihi olarak ya da tabi olarak sınır olabilecek yerlerden çizin. Elin oğlu bir asır evvel sınırı çizerken bir gün PKK diye bir örgütün ortaya çıkacağını, bir gün Şırnak’ın Hakkari’nin Anadolu topraklarının dağlarında bir takım Kürt gençlerini kandırarak ellerine silah vererek ayrılıkçı bir örgüt kurduracaklarını bildikleri için sınırları oradan geçirdiler. Bu kadar açık konuşuyorum bir siyasetçi bu kadar açık konuşmaz. Bir asır sonrasının hesabını yaptılar ama bir şeyi unuttular. Bu Türkler, Kürtler, Araplar, Acemler bu coğrafyada yaşayan insanlar bir milyar 700 milyon nüfus olarak yetişmiş olan büyük İslam medeniyetinin bir parçası. Sınırlarını böldüler ama gönüllerini ve zihinlerini bölemediler. Şimdi DEAŞ’ın, PYD’nin, PKK’nın diğer örgütlerin ve FETÖ denilen eşkıya çetesinin bir şekilde ortalığa sürülmesinin sebebi budur. Bir asır evvel sınırlarını bölüp gönüllerini bölemedikleri devlet sınırlarını bölemedikleri bölge halkının şimdi gönüllerini bölmeye çalışıyorlar. Büyük resim budur. Biliyorlar ki bu coğrafyada Osmanlıdan sonra derlenmeyi toparlanmayı sağlayacak olan tek ülke Türkiye’dir. İşte Türkiye’nin üstüne bu kadar çok abanmalarının temel sebebi budur." Kurtulmuş, "Bu milletin böyle bir özelliği var, zulme sonuna kadar can pahasına direnir, ama zalimlerin yüzüne bakmaz zalimlerin adını anmaz. Hiç şüpheniz olmasın birkaç sene sonra şu FETO denilen herif var ya o adamın da ismini hiçbiriniz hatırlamayacaksınız. Bunların hepsini PKK’nın adamlarını DEAŞ’ın adamlarını, FETÖ’nün adamlarını bunların hepsini tarihin o pis çöp tenekelerini atacaksınız. Bu milletin böyle bir özelliği var" diyerek sözlerini tamamladı.