(Görüntülü Haber) Kurtulmuş: Türkiye’nin ayaklarından çekiyorlar

BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin Ortadoğu coğrafyasında oynanan oyunları bozabilecek kapasiteye sahip tek ülke olduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Türkiye’nin ayaklarından çekiyorlar. Bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PKK, Suriye ve Irak’taki terör örgütlerinin ortaya çıkardığı bu atmosfer, FETÖ terör örgütü Türkiye’yi bütünüyle ayaklarından çekerek hızlı bir şekilde bu süreçte güçlenmesini önlemek istiyorlar" dedi. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu’nda düzenlenen İstihdam Zirvesi (Çalışma Hayatında Seferberlik) Toplantısı’na katıldı. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, işadamlarına seslenirken, istihdamla ilgili hükümet olarak yürüttükleri yeni çalışmaları anlattı. Kurtulmuş, yeni teşviklerin istihdama katkı sağlayacağını söyledi. Toplam 23 ili kapsayan cazibe merkezleriyle Türkiye’nin üretim gücünü artıracak yeni teşvikler uygulandığını da vurgulayan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Ayrıca hemen hemen illerimizin tamamında Ordu ili de dahil olmak üzere uyguladığımız teşviklerle ‘ekonomide ben üretim yapacağım’ diyen her arkadaşımızın önünü açmaya gayret ediyoruz. Yada üretim yapan arkadaşlarımızın karşılaşmış oldukları zorlukları bertaraf edebilecek bir dinamizm içerisinde çalışıyoruz. Her gün bir takım yönetmeliklerle bu anlamda da Türkiye’nin, üretici kesimlerinin önünü açmak gayreti içerisindeyiz. Bu çerçevede önemli hususlardan birisi de Türkiye’de istihdam seferberliğini temin etmektir. Nihayetinde Allah kimseyi işsiz bırakmasın. Bir insanın hele hele genç bir insanın işsiz olması kadar zor bir şey yoktur. Bu anlamda hepimiz kolumuzu sıvayacağız. İstihdam üretebilen arkadaşlarımız ve kamu olarak bizler hep beraber Türkiye’deki bu işsizlik meselesini ortadan kaldıracak adımları atacağız." "2 MİLYONA YAKIN YENİ İSTİHDAMIN ÇIKACAĞI AŞİKARDIR" Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, her bir işletmecinin yanına 1 kişiyi katmasıyla ortaya yaklaşık 2 milyona yakın yeni bir istihdam çıkacağını da vurguladı. Kurtulmuş, şöyle konuştu: "Her bir arkadaşımızın yanına bir tane ilave olarak 1 kişiyi katmasıyla birlikte ortaya yaklaşık 2 milyona yakın yeni bir istihdamın çıkacağı aşikardır. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çerçevesinde Ticaret Odaları, Ziraat Odalarımız, Sanayi Odalarımız ve ilgili bütün arkadaşlarımız söz verdiler. Biz Ordu’dan sorumluyuz, sayın valimizde Ordu’dan sorumlu. Valimizin denetiminde her bir arkadaşımızdan ilave 1 istihdam bekliyoruz. Şubat ayı içerisinde geçtiğimiz üç aydır işsiz olan arkadaşlarımızın ilave istihdam sağlayan işverenlerin Sosyal Güvenlik primi tutarı 666 TL, Gelir Vergisi ve stopaj tutarları 106 TL küsür, toplam 773 TL’yi devlet olarak biz ödeyeceğiz. Yani ilave istihdam yapmış olduğunuz her arkadaşımızın 1040 TL gelirlerinin, ödediğiniz paranın yarısını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Bundan dolayı fevkalade önemli bir istihdam seferberliği Türkiye’de gerçekleşecek." KİŞİSEL GELİRİ 10 MİLYON DOLAR OLAN BİR ÜLKEYİZ Türkiye’nin bu coğrafyanın en büyük ülkesi olduğunu, terör örgütlerinin ise Türkiye’nin ayaklarından çektiğini de ifade eden Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş şunları söyledi: "Bu coğrafyada oynanan oyunları, küresel güçlerin dünya ölçeğinde ve Ortadoğu coğrafyasında oynadıkları oyunları bilen ve bozabilecek kapasiteye sahip tek ülkedir. Onun için Türkiye’nin ayaklarından çekiyorlar. Bir taraftan DEAŞ, bir taraftan PKK, Suriye ve Irak’taki terör örgütlerinin ortaya çıkardığı bu atmosfer, FETÖ terör örgütü Türkiye’yi bütünüyle ayaklarından çekerek hızlı bir şekilde bu süreçte güçlenmesini önlemek istiyorlar. 5 bin dolarlık kişisel bir geliri olan Türkiye, diyelim ki bundan 10 sene evvel o zaman Türkiye’nin söylediği lafın bir karşılığı vardı dünyada. Şimdi kişisel geliri 10 bin dolar olan bir ülkeyiz. Şimdi söylediğimiz sözün bir kıymeti ve ağırlığı var. Allah nasip eder 10 sene sonra Türkiye 25 bin dolarlar seviyesinde kişisel gelire sahip olursa inanın ki bunun etkisi sandığımızdan, tahmin ettiğimizden çok daha fazlası olur. 25 bin dolarlık bir kişisel geliri olan Türkiye’nin söylediği söz, dünyanın bir çok ülkesi bakımından ciddiye alınır. 25 bin dolarlık bir Türkiye, dünyadaki bütün haksızlıkların karşısında durabilecek bir gücü etrafında oluşturur." Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, toplantı ardından Kültür Sanat Merkezi’nde sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya geçti.