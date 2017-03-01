(Görüntülü Haber) Kurtulmuş: Türkiye’nin ayaklarından çekiyorlar (2)

SİLAHLI KUVVETLERİMİZ İKTİDARLA UYUMLU BİR ŞEKİLDE İŞİNİ YAPIYOR Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) çalışmalarına yer verdi. TSK tarafından Suriye El Bab’da Fırat Kalkanı operasyonu yürütüldüğünü, 15 Temmuz darbesinden sonra TSK’nın kendi içindeki hainleri temizlemeye başladığı için bu operasyonlarda başarılı olduğunun altını çizen Numan Kurtulmuş, medyadaki haberleri de eleştirerek şunları söyledi: "28 Şubat’ta da ‘Yapamıyorsanız, yapamıyorsanız bırakın gidin’, ‘Askerin sabrı taşıyor’ manşetleri atılmıştır. Şimdilerde de benzer manşetler atıyorlar mı? Geçti, köprünün altından çok sular aktı. ‘Karargah rahatsız’, rahatsız olan karargah falan değil. TSK sivil iradenin emri altında, milletin emri altında uyumlu bir şekilde çalışmasında rahatsız olan bazı çevreler var. Herkes kendi işini yapsın. Medya medya olarak milleti bilgilendirsin, öğretsin, anlatsın. TSK da kendi işini yapıyor. TSK’nın vazifesi, birilerinin istediği gibi siyasete girmek değildir. Siyasete müdahale etmek değildir. TSK’nın vazifesi vatan savunmasını gerçekleştirmektir. El Bab operasyonunu görüyorsunuz. Orada kahramanca askerlerimiz mücadele ediyor. Şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum. Bizim Ordu’dan da El Bab şehidi olan kardeşlerimiz var. Orada Fırat Kalkanı operasyonunu yapıyorlar. Milletimiz şunu çok açık bir şekilde görüyor; Eğer Fırat Kalkanı operasyonu başarılı oluyorsa, 15 Temmuz darbesinden sonra TSK kendi içindeki hainleri temizlemeye başladığı için bu operasyonu yapabiliyor ve başarılı oluyor. Şimdi birileri bundan rahatsız. TSK’yı ikide bir siyasete müdahale ettirecekler ya. Geçti borun pazarı, köprünün altından çok sular aktı. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Ne artık bundan sonra TSK siyasete karışır, ne de TSK siyasete karışmak istediği zaman ona pabuç bırakacak bir iktidar vardır. Biz işimizi yapıyoruz, Silahlı Kuvvetleri’miz iktidarla uyumlu bir şekilde işini yapıyor, medyada işini yapsın." DİVAN ÜYESİ HANIMEFENDİNİN TELEFON FATURASININ HESABINI VERMESİ LAZIM Milletvekili sayısının 600’e çıkarılmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerine de tepki gösteren Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Milletvekili sayısı 500’den 600’e çıkacak. Bununla ilgili olarak sayın Genel Başkanımız, Başbakanımız cevap verdiği için ben cevap vermeyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu ‘Ne büyük israftır’ diyordu. Durduk yerde 50 milletvekili daha olacak. Önce israftan bahsedelim; kendi divan üyesi hanımefendinin 1 milyon 200 bin TL’lik telefon faturasının hesabını vermesi lazım. Onun için o konuya girmiyorum. Her şeyi anlarımda bir muhalefet partisi 17 maddenin hepsine karşı çıksın. Ama neden gençlerin seçilmesine karşı çıkar vallahi bunu anlamıyorum. 8 milyon gencin önünü açıyoruz, seçilme imkanı veriyoruz. Bu gençlere siz her türlü imkanı sunacaksınız ama bu gençlere ‘seçilmeyeceksiniz’ diyeceksiniz. Böyle bir şey olmaz" dedi.