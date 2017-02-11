(Görüntülü Haber) Kurtulmuş: Türkiye'de anayasa değişikliği oylanıyor, kıyamet kopmuyor

Onur BAYRAM/AFYONKARAHİSAR, () - BAŞBAKAN Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Nihayetinde Türkiye'de bir anayasa değişiklik paketi oylanıyor, kıyamet kopmuyor. Yani Türkiye'de birilerinin bu işi böyle hayat- memat meselesine dönüştürmüş olması demokrasinin kurallarını fazla hazmedememek anlamına geliyor" dedi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar'daki Korel Termal Otel'de 2'nci Ormancılık ve Su Şurası Hazırlık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım ile protokol üyeleri katıldı. "MİLLETİMİZ SANDIKLARA GİDECEK" Toplantıda katılımcılara hitap eden Numan Kurtulmuş, referandum sürecine ilişkin konuştu. Referandumun yeni Türkiye istikametinde atılacak yeni bir adım olduğunu söyleyen Numan Kurtulmuş, şunları söyledi: "İnşallah 16 Nisan'da milletimiz sandıklara gidecek ve bir karar verecek. Sadece bu sandığın ortaya çıkması, ortaya konulması bile Türkiye demokrasisinin olgunluğu bakımında fevkalade önemlidir. Türkiye çok çalkantılı bir siyasi dönemden geçti. Çok partili siyasi hayatımız ve ondan önceki tek partili dönemde de ciddi önemli siyasi türbülanslar yaşadı. Oluşlar, yeniden oluşlar, çalkantılar, kaoslar bunları geride bıraktık. Ama bugün iftiharla söyleyebiliriz ki Türkiye bütün bu krizleri ve kaosları ortada sandığın olması dolayısıyla rahatlıkla aşabildi ve bugünlere kadar gelebildi." "SÖZ DE, KARAR DA MİLLETİNDİR" Milletin oyuna ve geleceğine sahip çıktığını, sandıklarda hep doğru karar vererek Türkiye'nin önünün açılmasını sağladığını vurgulayan Numan Kurtulmuş, "Şimdi söz de, karar da milletindir. Millet ne derse başımız, gözümüz üstünedir. Nihayetinde egemenlik kayıtsız, şartsız milletinse, millet doğrudan doğruya bundan sonraki süreçte bu egemenliği kullanmak için önüne gelen anayasa değişiklik paketiyle ilgili bu halkoylamasında karar verecek, ümit ediyoruz ki adaletiyle çok yüksek oranda 'evet' diyerek bu sürecin aşılmasına milletimiz vesile olacak, karar vermiş olacak. Dolayısıyla buna saygılı olmak herkesin üzerine bir vazifedir" diye konuştu. "REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLMİYOR" Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye'de yönetim sistemi değişikliğine gidildiğini, 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi' modelinin uygulamaya konulmak istendiğini ifade ederken, "ejim değişikliği yapılıyor gibi bir algının ortaya çıkarılması hakikatin saptırılmasıdır. Burada yürütmede çift başlılığın ortadan kaldırılması için daha etkin bir yönetimin kurulabilmesi için bir hükümet değişiklik modeli teklifi yapılıyor, kararı da millet verecek. İnşallah millet bu konuda müspet bir karar vererek Türkiye'nin önünü açacak diye ümit ediyoruz ve öyle siyasi bir sonucu bekliyoruz" dedi.