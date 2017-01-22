Haber - Kamara : Erhan TEKTEN / İstanbul Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı. Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen anmaya Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı. Bakan Avcı, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
(Görüntülü Haber) Kültür ve Turizm bakanı Nabi Avcı gündeme ilişkin soruları yanıtladı (1)
Haber - Kamara : Erhan TEKTEN / İstanbul Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink ölümünün 10. yılında mezarı başında anıldı. Balıklı Ermeni Mezarlığı'nda düzenlenen anmaya Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı....
22 Ocak 2017 Pazar 15:29
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