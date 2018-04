(Görüntülü Haber) Konya Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekilliği adaylığı için istifa etti

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Tahir Akyürek, partisinden milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti. 2004 yılından itibaren Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Ak Parti'li Tahir Akyürek, 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlerde partisinden milletvekili aday adayı olmak için bugün düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya meclis üyelerinin yanı sıra Ak Parti İl Başkanı Hasan Angı da katıldı. İstifasini açıklayan Akyürek, Konya'ya büyükşehir belediye başkanı olarak 14 yıl hizmet ettiğini ve bundan sonra da milletvekili olarak hizmet etmek için milletvekili aday adayı olmak amacıyla görevinden istifa ettiğini söyledi. Herkesten haklarını helal etmeyi isteyen Akyürek, ''Üçüncü dönemimiz olması, yeni sürecin hızlı gerçekleşmesi ve yapılan istişareler sonucu millivetili aday adayı olmak üzere müracaatımızı yapmamız gerekti. Bugün itibareyiyle belediye başkanlığndan istifa ederek ayrılıyorum.'' Akyürek istifa ettiği içinde başkanlık görevini meclis 1'inci başkan vekili Mithat Büyükalim'in yürüteceğini ve 10 günlük süre içinde de meclis içinden yeni belediye başkanının seçileceğini söyledi. TAHİR AKYÜREK KİMDİR 1959 yılında Konya'nın Derebucak ilçesinde doğan Tahir Akyürek, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Bağ-Kur Konya İl Müdürlüğü'nde avukat, Konya Ticaret Odası'nda genel sekreter olarak görev yapan Akyürek, daha sonra serbest avukatlık yaptı. 2004 yılından itibaren Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yürüten Akyürek, Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığı, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler (UCLG) eş başkanlığı, Avrupa Konseyi Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (YBYK) Türkiye Ulusal heyeti üyeliği, İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı (Organization of Islamic Capitals and Cities - OICC) yönetim kurulu üyeliği, Uluslararası Tarihi Şehirler Birliği (League of Historical Cities - LHC) yönetim kurulu üyeliği, İpekyolu Şehirleri Birliği kurucu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği, Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği başkanlığı, Konya Belediyeler Birliği başkanlığı görevlerini de yürütüyor. Akyürek evli ve 3 çocuk babası.