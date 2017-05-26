(Görüntülü Haber) Komisyona sunulan MİT raporu: Darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbarata daha önceden ulaşılamamıştır (5)

"BU RAPOR BİR YOL HARİTASI" TBMM FETÖ/PDY 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, komisyon raporunu açıkladı. Başkan Petek, komisyonun 3 Ocak'ta görevini tamamladığını, çalışma süresi boyunca 22 toplantıda toplam 141 kişiyi dinlediklerini ve komisyona 240 belge geldiğini bildirdi. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, raporun 4,5 aylık süre içinde hazırlandığını belirten Petek, "Bu rapor geleceğimiz açısından son derece önemlidir, pek çok çalışmaya referans olacaktır. Araştırmacılar bu rapordan istifade edecektir. Bundan sonra da hain darbe girişimini araştırmak isteyenlere bir yol göstermiş olacaktır. Bir yol haritasını ortaya koymuş oluyoruz. Raporumuz bir terör örgütü olarak FETÖ/ PDY'yi 15 Temmuz Darbe Girişimini tüm boyutlarıyla ele alan bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı rapor niteliğini taşıdığını düşünüyoruz. Yarım asırlık örgütün en ince detaylarıyla yapısını 15 Temmuz ihanetini ve halkımızın şanlı direnişini birlikte göreceğimiz kıymetli rapor ortaya çıkmıştır. Raporun ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu. "RAPOR 630 SAYFA, 3 ANA BAŞLIKTAN OLUŞUYOR" Başkan Petek, 630 sayfalık taslak raporun komisyon üyeleriyle de paylaşıldığını ve raporda MİT'ten gelen yazının da bulunduğunu söyledi. Raporun 3 ana bölümden oluştuğunu kaydeden Petek, "Birinci bölüm FETÖ'nün ortaya çıkışı -gelişimi ve yapısı, ikinci bölüm FETÖ'nün 15 Temmuz Darbe Girişimi, Üçüncü bölüm ise FETÖ tarzı örgütlenmeler ile demokrasiye yönelik her türlü müdahalenin önlenmesi hususunda tespit edilen sorunlar ile alınması gereken tedbirler ve yeniden yapılanma önerileri başlıkları altında. FETÖ/ PDY'ye ait kavramların iyi anlaşılabilmesi için örgüt terminolojisini ekledik. Bazı kavramlar ve cümleler FETÖ üyelerinin bildiği şifreli kavramlar bunu bir terminoloji olarak rapor sonuna ilave ettik" dedi. "RAPOR 4,5 AYDA TAMAMLANDI" Raporun tamamlanmasının geciktiği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Başkan Petek, şöyle konuştu: "Bir gecikme eleştirisi vardı. Bilgi belge talep etmek üzere kurumlarla yaptığımız yazışmaların çokluğu, çok miktarda belge geldi. Komisyon toplantılarında biz bunu sadece şu kurumdan şu rapor geldi şeklinde bilgilendirdik. Ama onlar kapsamlı raporlar. Hassasiyetle inceleyip neleri alabiliriz diye zamanımızı aldı. Olayın sıcaklığı sebebiyle süre içinde yeni ve güncel bilgilerin ortaya çıkması oldu. Biz 3 Ocak'ta çalışmamızı tamamladığımızda yargı bağlamında istediğimiz bilgilerin pek çoğu gelmiyordu bize. Sonradan iddianameler geldi. Bu süreç çalışmalarımızı güncellememize neden oldu bunu da açıklıyorum. Raporumuzun toplamda 4 ay 15 günlük sürede tamamlandığını arz ederim" "DARBE GİRİŞİMİNE YARIM ASIRDIR DESTEKLENEN FETÖ'NÜN KARAR VERDİĞİ ANLALIŞMIŞTIR" Darbe girişimini tereddütsüz FETÖ'nün yaptığını tespit ettiklerini vurgulayan Petek, şunları söyledi: "Bu bir iddianame değildir. 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğu gerçeğini elimizdeki somut belgelerle söylemeye çalıştık. Bugün hiç tereddüde meydan vermeyecek şekilde bilgi, belge ve dökümana ulaşmış bulunuyoruz. Suç. İkrarları, itiraflar, iletişim kayıtları, örgüt mensuplarının kullandığı özel programlar, tanık beyanları, devam eden yargılamalarda yeni ortaya çıkan beyanlar, sanıkların FETÖ ile irtibatının gösterir nitelikteki Pensilvanya'dan yeni yeni verilen talimatlar, örgüt mensuplarına moral veren nitelikteki Fetullah Gülen'in açıklamaları değerlendirildiğinde 15 Temmuz darbe girişimine bulup yetiştirdiği, yarım asırdır hep desteklediği Gülen'in liderliğinde FETÖ / PDY'nin karar verdiği anlaşılmıştır" "CUMHURBAŞKANLIĞI'NI HEDEF ALAN 'BİLEREK ATIŞ YAPTIM' DİYOR" Cumhurbaşkanlığı'nı hedef alan pilotun ifadelerinde bilerek, atış yaptığını beyan ettiğini belirten Petek, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı külliyesini hedef alan Müslim Macit'in beyanı var arkadaşlar 'Bizim, yani hizmet hareketinin darbe yaptığımızı biliyordum. Bilerek atış yaptım' Demek ki Cumhurbaşkanımıza yönelik bir tarafta Marmaris'te suikast girişimi olurken, külliyenin bombalanmasını gerçekleştiren sanık FETÖ mensubu olduğunu ikrar ile ve oradan aldığı talimatla, beyanıyla biliyordum, bilerek yaptım beyanı var. Bazı FETÖ'cüler darbe girişimi öncesinde televizyonlardan darbe imalarında bulunmuşlar. Vaizliğe müracaatından bir ay sonra ilkokul diplomasını almıştır. Fetullah Gülen bir sahtekârdır. Başka kişiler yaptığında ağır cezaya çarptırılacağı suçlardan ceza almamıştır. Yeşil pasaportu, düzenlediği sahte belgelerle almıştır. Emeklilik işlemlerini sahte evraklarla sağlamıştır" "BAŞARISIZ OLUNCA 'RESİM ÇEKTİRİP, SOSYAL MEDYAYA YÜKLEYİN, DARBEYİ KINAYIN' MESAJLARI GÖNDERİLDİ" Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından bir komiserin, örgüt üyelerine gönderdiği mesajı okuyan Reşat Petek, şunları söyledi: "O gece, emniyet genel müdürlüğüne silahların teslim edilmemesi, silahlı kalkışmaya direnilip karşı konulması talimatına rağmen, örgüt mensubu olan emniyet görevlileri bunlar kendi mahiyetlerinde bulunan polis memurlarına, darbe girişimindeki askerlere direnilmemesi talimatını verip bozgunculuk yaptıkları, eyleme destek verdikleri tespit edilmiştir. Ama gece yarısından sonra darbenin başarısız olduğu saatlerde durum değişiyor. Bir komiser yardımcısı Ersal Gölüm'ün telefonunda ele geçirilen belgeler. 16-7-2016 günü saat 05:20-29 arasında, gönderilen uyarılar. 'Önemli durum, durum kötü. Çok acil duyuru. Tüm imamlara, abilere, ablalara iletin. Tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın' çevir kazı yanmasın. Meydanlara inip kendisini kamufle etsin. Resim çektirip sosyal medyada yayınlasın. Ama fazla da muhterem hoca efendinin adı geçsin. Hepimizi alabilirler, televizyonda gördüm ilk kez desin. Asla hükümete ve Tayyip'e dönük açıklama yapmayın'. Bu şekilde mesaj göndererek örgüt mensuplarına kendilerine kamufle etme şeklindeki talimatı görüyoruz" "MİT VE GENELKURMAY BAŞKANI'NIN GİRİŞİMLERİ, DARBENİN ÖNLENMESİNDEKİ EN ÖNEMLİ FAKTÖR" Darbe girişiminin öğrenilmemesinin istihbarat zaafı olduğunu vurgulayan Başkan Petek, "Havacı subayın verdiği istihbarat darbenin öne çekilmesini ve başarısız olmasına neden olmuştur. Darbe girişiminin önceden haber alınamaması bir istihbarat zaafıdır. Darbe girişimi saatinin 15 Temmuz saat 20.30'a çekilmesi darbenin önlenmesinde en önemli faktörlerden biri olarak görülmektedir. MİT ve Genelkurmay Başkanının önleyici girişimleri sayesinde girişimin 03.00'ten 20.30'a çekilmesi darbenin önlenmesinde en önemli faktör. İstihbarat birimleri arasında koordinasyon seviyesi eterli değildir. Kurumsal tedbirler alınmalıdır koordinasyon sağlanması için" dedi. DARBENİN SİYASİ AYAĞI Fetullah Gülen'in CHP'ye 1967 yılında bağış yaptığını iddia eden Reşat Petek, darbenin siyasi ayağına ilişkin şunları söyledi: "Sık sorulan, kapsamlı araştırma yapıldı ama neden siyasi ayağıyla ilgili bir durum ortaya koymadı, tespit yapmadı. Zaman zaman eleştirilerle muhatap olduk. Gerçekten FETÖ ile ilgili yaptığımız tespitlerde sadece bir siyasi partiyle irtibat, olmadığını tespit etmiş bulunuyoruz. Dönemsel olarak siyasi iktidarda bulunan, iktidardaki partilere yakın davranıp, başta mülkiye adliye olmak üzere devlet üst organlarına sızmak için kendilerince siyaseti kullanma yolu seçtikleri anlaşılmaktadır. Dikkat çeken belgelerden bir tanesi, kendisi ilkokul mezunu olmadan vaizliğe atandı. 15 Mart 1967 yılında bakıyorsunuz bir partiye, CHP'ye bir tahsilat 5 bin lira bağışta bulunduğu anlaşılıyor. Sözüm yanlış anlaşılmasın ama bu örgütün amaçlarına hizmete edeceğini düşündüğü siyasi partilerle işbirliği yapabildiğini gösterdiği bir belge olarak Nüfus kayıt örneği bile şaibeli bile karışık. Bazı yerlerde doğum tarihi 1942 olarak geçer, kendi yazılı beyanlarında da 1938 olarak geçmiştir. Farklı yorumlarla Atatürk'ün ölümünden sonraki tarihi işaret etmesi bakımından kullandığı şekilde yorumlara sebebiyet vermiştir. Pasaport istek formu var. Anne adını nüfus kayıtlarına aykırı olarak 'Rabin' olarak doldurduğu görülüyor" "MİT RAPORUNDA 'HUSHUSİLER YAPILANMASI'NDAN BAHSEDİLİYOR" Komisyona gönderilen 36 sayfalık MİT yazısında, FETÖ'ye ilişkin bilgiler yer aldığını belirten Başkan Petek, şöyle devam etti: "Türkiye'nin beş bölgeye ayrılarak, bölge imamları aracılığıyla örgütün yönetildiği, yurt içindeki yapılanmasıyla ilgili verilen şema oldukça ilginçtir. En tepede Fetullah Gülen, ona bağlı bir mütevelli heyeti bir de özel kalem var. 'Hususiler' diye bir grup olduğu iddia ediliyor. Bunu raporumuzun sonundaki kavram cetvelinde göreceksiniz. Emniyet, yargı, MİT ve TSK'ya örgüt yapılanmasını bu 'Hususiler'in yaptığı ifade ediliyor. Bunların finansı, medya ayağı, eğitim faaliyetleri, yerleşim birimleri, bunlar üzerinde legal olarak yaptıkları ama arkasındaki illegal faaliyetleri gizleyerek yaptıkları çalışmalar ifade edilmiş. Şirketler, okullar, kolejler, üniversiteleri, hastaneleri hepsinin dökümleri de ifade edilmiş. Amerika'daki örgütün imamları, sorumluları kimler, bunlar isimleri ve resimleriyle yer alıyor. Bunları da değerlendirmenize sunuyoruz. Kuzey Amerika, Afrika, Avrupa sorumluları isim isim tespitleri yapılmış. Asya sorumluları. Bazı isimler ilk defa ortaya çıkacak isimler olarak ifade edebiliriz" Nursima KESKİN / ANKARA, ()