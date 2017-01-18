KILIÇDAROĞLU:BUGÜNLERDE BENİM ŞAHSEN GÖRÜŞMEYE İHTİYACIM VARDI Haber-Kamera: Nursima KESKİN - Tahsin GÜNER / ANKARA ()-CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de gerçekleşen görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Milliyetçi Hareket Partisi Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın Başkanı ziyaret ettim, lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı kendileriyle paylaştım. Kendisine çok teşekkür ederim"diye konuştu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise konuşmasında " Genel Başkanım gereğini söylediler"ifadelerine yer verdi.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu ve Bahçeli görüşmek için biraraya geldi -3
KILIÇDAROĞLU:BUGÜNLERDE BENİM ŞAHSEN GÖRÜŞMEYE İHTİYACIM VARDI Haber-Kamera: Nursima KESKİN - Tahsin GÜNER / ANKARA ()-CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'de gerçekleşen...
18 Ocak 2017 Çarşamba 14:24
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