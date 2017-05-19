(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu : Sözcü'ye yapılmış operasyon Türkiye'ye yapılmış bir operasyondur (2)

Ümit KOZAN - Muhammet BAYRAM - Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu sabah aldığımız bir haber gerçekten bizi derinden yaraladı. Sözcü'ye yapılan operasyon kabul edilemez. Sözcü'ye yapılmış operasyon Türkiye'ye yapılmış bir operasyondur. Medya üzerindeki bu baskıyı Türkiye kaldıramaz. Bütün yargı mensuplarına çok net açık çağrı yapıyorum; Siz adalet dağıtmakla yükümlüsünüz, sizin bulunduğunuz makamlar kutsal makamlardır. Bu makamlar siyasi otoriteye teslim edilemez. Siyasi otoritenin sopası olmaktan vazgeçin ve Türkiye'ye adalet dağıtın. Siz Türkiye'ye adalet dağıtamazsanız devleti çökertirsiniz. " dedi