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(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Söz konusu vatansa gerisi teferruattır (1)

Nursima KESKİN / ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmeye bazı kesimlerden tepki geldiğinin anımsatılması üzerine "Söz konusu vatanda gerisi teferruattır" dedi....

Nursima KESKİN / ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapacağı görüşmeye bazı kesimlerden tepki geldiğinin anımsatılması üzerine "Söz konusu vatanda gerisi teferruattır" dedi. Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifine ilişkin "Değişiklik gerçekleşirse etkisiz yetkisiz sembolik bir Meclis olacak. Ben ahlakıma, vicdanıma sığdıramıyorum. Eğer bu geçerse Meclis'i i mezara demokrasiyi tarihe gömmüş olacağız. Bu sorun kendisini demokrat olarak gören, ülkesini bayrağını seven hepimizin ortak sorunudur" diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu anayasa değişiklik teklifinin amacının Türkiye'yi bir parti devletine dönüştürmek olduğunu ileri sürerek "Bu değişiklik gerçekleşirse bir diktatör yaratırız. Her şeye dokunan ama kendisine dokunulmayan bir diktatör yaratırız. Rejim değişecektir. Parlamenter demokratik rejimden otoriter başkanlık sistemine geçilecektir. Hiçbir vatandaşın can ve mal güvenliği olmayacaktır. Yargı sadece saraya çalışacaktır. Adalet tamamen iflas etmiş olacaktır. Yönetimi denetleyecek hiçbir güç kalmayacaktır. Devlet yönetimine zorbalık hakim olacaktır. Bir kişi hem hükümet hem meclis hem mahkeme olacak. Biz buna hayır diyoruz, yanlıştır, yapmayın diyoruz. Bir iç çatışma sürecini başlatmayın diyoruz. Türkiye'yi Ortaçağ karanlığına sürüklemeyin diyoruz. Değişiklik gerçekleşirse etkisiz yetkisiz sembolik bir Meclis olacak. Ben ahlakıma, vicdanıma sığdıramıyorum. Eğer bu geçerse Meclis'i i mezara demokrasiyi tarihe gömmüş olacağız. Bu sorun kendisini demokrat olarak gören, ülkesini bayrağını seven hepimizin ortak sorunudur" diye konuştu.

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