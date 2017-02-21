(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Sen kendi çocuğunu El Bab'a niye göndermiyorsun ? (6)

KILIÇDAROĞLU: ANAYASA'YA O TARAFSIZLIĞI NİYE İLAVE ETTİNİZ Ümit KOZAN - Nursima KESKİN - Aliye ULUSOY /ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni Anayasa'nın birinci maddesine yönelik, " Sayın Cumhburbaşkanımız diyor ki ' bir insan karakterinde tarafsız olmak diye bir şey yoktur. Referandumda birinci madde, yargı bağımsızlığının yanına iki kelime eklemişler bağımsızlığına ve tarafsızlığı diyor. Tarafsızlığı ilave etmişler oraya. Nasıl oluyor, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki insanın karakterinde tarafsızlık yoktur. O zaman Anayasa'ya o tarafsızlığı niye ilave ettiniz " ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Ülke gündemini değerlendiren Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle " 15 yıldır Türkiye'yi siz yönetiyorsunuz. Siz Türkiye'yi uçurdunuz da birisi size engel mi oldu. 2 yıl fiilen başkanlık sistemi uygulanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbakanlığı koltuğunda oturuyor. Başbakanlık koltuğu zaten boş. Hangi çift başlılık ? Türkiye bir felaketin eşiğine ağır agır gidiyor. İşsizlik oranları resmi rakamlar açıklandı, yüzde 12.1 iş arayanlar. 6 milyon işsizimiz var. İşsiz ordumuz Danimarka, Türkmenistan, Norveç'in nüfusundan daha fazla. İşsizlik umutsuzluk demektir. Bütün kötülüklerin anası işsizliktir. Taşı sıksa suyunu çıkartacak çocuğu bakıyorsunuz işsiz. Utana sıkıla annesinin babasının eline bakıyor. Bu hale geldi Türkiye." "ONLARI TEŞHİR EDECEĞİM DİYOR YANİ ŞANTAJA BAŞLADI" Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de 6 milyon işsiz olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı TOBB'da konuştu çağrı yaptı. Her işyeri bir kişi alsa işsizlik çözülür dedi. Zekaya bakın. Nobel alanlar halt etmiş yanında. Ama şu var; bunu daha önce 2004'te 2010'da 2014'te yapmış kimse takmamış. Ama şu noktaya geldi, "Onları teşhir edeceğim" diyor. Yani şantaja başladı. Gittiler Afrika'dan arazi kiraladılar. Neden? Tarım yapacaklar orada istihdam yaratacaklar? Ya senin ülkende 6 milyon işsiz var. 15 yıldır 2 Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor. Sormuyor musun köylüye neden ekilmiyor diye. Alın terinin karşılığını ver bütün dünyayı besler bizim köylümüz" dedi. "ORTADOĞU BATAKSA ORAYA ASKER GÖNDERMEYECEKSİN" CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 16 Nisan'ı hatırlatarak , "Bu faturayı artık ödemiyorum demenin zamanı gelmiştir" diye konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:" Çiftçi kardeşime sesleniyorum. Yatın kotranın vergisini sıfırladılar. Senin mazotunun üzerindeki vergiyi sıfırlamadılar. Bu hükümet kimin hükümeti? Senin mi yatçıların kotracıların mı? Nisanda sandığa gideceksin. Senin mazotundakini değil yatta kotrada vergiyi sıfırlıyorlarsa sen de sandıkta onları sıfırla. Cennet bir ülkede yaşıyoruz ama turist gelmiyor. Türkiye'ye güvenmiyorlar. Gelmezler arkadaşlar gelmezler. Sen kalkar Almanya'daki bir gazetenin Türkiye temsilcisini gözaltına alırsan gelmezler. Bütün bunların sorumlusu Türkiye'yi yönetenlerdir. Fatura kime çıkıyor? Fatura millete çıkıyor. 16 Nisan'da sandığa gidiyorsunuz. Bu faturayı artık ödemiyorum demenin zamanı gelmiştir. Bir zamanlar Ortadoğu bataklığı diyorum diye kızıyorlardı bana. Şimdi onlar da Ortadoğu bataklığı diyor. Ortadoğu bataksa oraya asker göndermeyeceksin kardeşim." "O ZAMAN ANAYASA'YA O TARAFSIZLIĞI NİYE İLAVE ETTİNİZ ?" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kamu Denetçiliği Kanunu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamalarında, " Kamu Denetçiliği Kanunu çıktı biliyorsunuz. Bir vatanadaş haksızlığa uğradığı zaman oraya bir dilekçe ile başvurabiliyor. Denetçi gönderiyorlar , kanunun 1 maddesini okuyorum. Baş denetçi ve denetçiler görevlerini yerine getirirken tarafsızlık ilkesine uygun davranmak zorundadırlar. Heralde bunlar karaktersiz kişiler nedemek tarafsızlık ilkesine uyacak ? Sayın Cumhburbaşkanımız diyor ki ' bir insan karakterinde tarafsız olmak diye bir şey yoktur. Nasıl yemin ediyorlar, görevimi tam bir tarafsızlık ,dürüstlük ve adalet anlayışı içinde yerine getireceğime namusum veşerefim üzerine and içerim. Referandumda bir madde var birinci madde yargı bağımsızlığının yanına iki kelime eklemişler bağımsızlığına ve tarafsızlığı diyor. Tarafsızlığı ilave etmişler oraya. Nasıl oluyor Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki insanın karakterinde tarafsızlık yoktur. O zaman Anayasa'ya o tarafsızlığı niye ilave ettiniz ? " ifadelerine yer verdi. "DE Kİ BEN ANAYASA'YA EVET İÇİN ÇIKIYORUM MEYDANLARA " Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış töreni konuşmalarına ilişkin, "Cumhurbaşkanı meydanlara çıktı tabi, teşekkür ederiz meydanlara çıkıyor Anayasa'yı anlatıyor hiç bir itirazımız yok kendisine. Ben Anayasa Referandumu için çıktım diyemiyor. Niye çıktı açılış törenleri yapacak. Buradan Sayın Erdoğan'a söz veriyorum. Çık arkadaş rahat rahat de ki; ben evet oyu için meydanlara çıkıyorum, açılış törenleri için değil. Vallahi ses çıkarmayacağım. De ki ben Anayasa'ya evet için çıkıyorum meydanlara. Nasıl bir hükümet, nasıl bir yönetim anlayışı, anlamakta zorluk çekiyorum" diye konuştu.