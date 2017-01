(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Şehirler silah deposuna döndürülürken niye müdahale etmediler ? (4)

Aliye ULUSOY/ANKARA() Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Kılıçdaroğlu konuşmasında," Şehirler silah deposuna döndürülürken niye müdahale etmediler ?Teröre teslim etmek için. Ben teröre teslim edildi derken bunu kast ediyorum. Doğu ve Güneydoğu, arkasından da Batı teröre teslim edildi" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Kemal kılıçdaroğlu şunları söyledi:" Parlamentoda herkes namusuyla görev yapmalı, bilgisiyle becerisiyle görev yapmalı, halkın sorunlarına kilitlenmeli, demokrasiyi özgürlükleri savunmalı, milli değerlerimiz savunmalı, sahtekarlık yapılır mı, biz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra OHAL uygulamasına destek vermedik. Madem ki Parlamentoda 4 partinin de ortak tavrı var ve 4 partide darbeye karşıysa ne yapacaksanız getirin Meclis'ten süratle geçirebiliriz. Hayır dediler, çok kısa bir süre ihtiyacımız var. Ve süreyi uzattılar, dün yeni kararnameler çıktı. Pek çok üniversite hocasının işine son verildi. Hayatını bilime adamış insanların işine son verildi, ve hiç terörle ilgisi olmayan yakından uzaktan pek çok konu istismar edilerek TBMM'nin görev alanına girilerek Kanun Hükmünde Kararnamelerle düzenlendi. Jokey Kulübü, ne ilgisi var terörle? Milli Piyango ne işi var terörle ? Onlarda OHAL kararnamesinin içine konmuş vaziyette. Eğer bir hükümet parlamentoyu aldatıyorsa, bir hükümet halkını aldatıyorsa, terörle mücadele ediyorum diyerek terör dışı konularda OHAL ile düzenliyorsa o demokrasiye ihanet ediyor demektir. Ne ilgisi var bunların, hangi gerekçe ile yapıyorlar? Anlamakta zorluk çekiyoruz. Böyle bir demokrasi anlayışı olamaz." "ŞİMDİ KİM VEKALET EDİYORSA HÜKÜMETİ UYARMALIDIR" Kemal Kılıçdaraoğlu," Parlamentonun yetkisine hükümet müdahale etmemelidir" dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:"12 Eylül Darbe dönemini yaşamış bir kişi olarak ifade edeyim, 12 Eylül darbe döneminde bile bunların hiçbirisi olmadı. 12 Mart darbe döneminde bile bunların hiçbirisi olmadı. Demokrasiyi savunanlar açısından yazık günahtır. Demokrasiyi savunlar bedel ödedi bu ülkede alıyorsunuz yetkiyi ve yetkiyi istismar ediyorsunuz. TBMM Başkanı şu anda hastanede yatıyor, ameliyat öncesi kendisini aramıştım. Geçmiş olsun dileklerimi iletmiştim. Bütçe görüşmeleri sırasında OHAL yasasının istismar edilmesi dolayısıyla Meclis Başkanı'nın müdahale etmesini istemiştim. Hükümeti uyarmasını istemiştim. Şimdi kim vekalet ediyorsa hükümeti uyarmalıdır. Parlamentonun yetkisine hükümet müdahale etmemelidir. Bu yolları bizim kapatmamız gerekiyor." "KAHRAMAN DİYE TANIMLADIK ONU, GERÇEKTENDE BİR KAHRAMANDI" Kemal Kılıçdaroğlu,Teröre karşı çıkmanın vatan borcudur olduğunu dile getirdi. Kılıçdaroğlu," Nerdeyse terör olaylarının olmadığı hiç bir il kalmadı. Her ilimizden, ilçemizden terör şehitlerimiz var. İzmir'de yaşadık en son. İzmir dün bir yürek halinde Elazığlı şehidini Elazığ'a uğurladı. Elazığ'lılar sevdikleri insanlara Gakkoş derler, o şehidimiz sadece Elazığlıların Gakkoşu değil, artık Türkiye'nin Gakkoşudur. Trafik polisi 3 çocuk babası sonsuzluğa uğurlandı. Kahraman diye tanımladık onu, gerçekten de bir kahramandı. Olaya tam zamanında müdahale etti, canı pahasına çok daha büyük bir terör eylemini engelledi. O Türkiye'nin kahramanıdır. Terör kimden, nereden gelirse gelsin, hangi amacı taşırsa taşısın hep birlikte teröre karşı çıkmak zorundayız. İnsanlık suçu olarak görüyoruz. Teröre karşı çıkma hepimizin vatan borcudur. Biz bunu söylüyoruz, hükümette söylüyor bun haksızlık etmiyoruz. Diğer partilerde söylüyorlar. Hep beraber teröre karşıyız diyorlar" diye konuştu. "15 YILLIK HÜKÜMET TÜRKİYE'Yİ TERÖR ÖRGÜTLERİNE TESLİM ETMİŞTİR" Kemal Kılıçdaroğlu, Terörle mücadelede birinci aktörün hükümet olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun konuşması şu şekilde:" İstihbarat ondadır, emniyet güçleri onların emrindedir, Silahlı kuvvetler onların emrindedir. İstihbarat onlara gelir. Her terör eyleminden sonra biz hep şunu söyledik, terörle mücadelede sıkıştığınız bir alan var mı? Düşünüpte çıkaramadığınız yasa var mı? Gelin her türlü desteği veririz. Yeter ki terörü bitirin. Terörle mücadele akılla, birikimle, sağlıklı tahlillerle yapılır. Terörle mücadele aldım elime silahı terörle mücadele edeceğim, bu olmuyor yapamıyorsunuz. Geçmişteki hatalardan ders alarak terörle mücadele yapılır. Bugün geldiğimiz noktada ,Türkiye Teröre teslim edilmiştir. Terör örgütlerine teslim edilmiştir. Ben bunu söylediğim zaman kızıyorlar ne demek Türkiye terör örgütlerine teslim edildi diye. Evet bir daha atını kalın çizgilerle çizerek söylüyorum. 15 yıllık hükümet Türkiye'yi terör örgütlerine teslim etmiştir. Örnek mi istiyorsunuz? PKK terör örgütüyle masaya oturan kim? Cumhuriyet Halk Partisi mi ? Şehir içinde kamyonun üzerinden kalaşnikof silahlar dağıtılırken güvenlik güçleri müdahale etmek istiyorlar iktidar diyor ki sakın müdahale etmeyin, ve güvenlik güçlerine engel oluyor. Bu talimatı veren CHP'mi ? 290 kez güvenlik güçleri PKK elemanlarına müdahale etmek istiyorlar, şuradalar diyor, hayır müdahale edemezsiniz diyorlar. Şehirler silah deposuna döndürülürken niye müdahale etmediler. Teröre teslim etmek için. Ben teröre teslim edildi derken bunu kast ediyorum. Doğ ve Güneydoğu, arkasından da Batı teröre teslim edildi." "YARGITAYA 110 FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİNİ ATAMAMIZI HÜKÜMET İSTEDİ DİYOR" CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Eğer bir iktidar Türkiye'yi terör örgütlerine teslim etmişse , o iktidarın yatacak yeri yoktur." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Fetullah Gülen Terör Örgütü devletin en duyarlı dairelerine bu terör örgütü mensuplarını kim yerleştirdi ? Milli İstihbarat Teşkilatına kim yerleştirdi? Genel Kurmay Başkanlığı'na kim yerleştirdi? Yargıtay'a , Danıştay'a üniversitelere kim yerleştirdi, Maliye Bakanlığına, Adliye Bakanlığına kim yerleştirdi. CHP' mi yerleştirdi? Bunların tayinini kim çıkardı eski HSYK Başkanı ifade veriyor diyor ki; Yargıtay'a 110 FETÖ terör örgütü üyesini atamamızı hükümet istedi diyor. Ben değil o söylüyor, hükümet istedi diyor. FETÖ'cü emniyet müdürleri onların tayinini CHP'mi yaptı? Siz yaptınız. Yapacaksın, görmeyeceksin, bir de suyun üstüne çıkacaksın. Sadece IŞİD, FETÖ, PKK'mı El Nusra terör örgütü bütün dünya terör örgütü kabul ediyor. El Nusra'ya sahip çıktılar, silah gönderdiler. Putin bile El Nusra için ricacı oldu. bir ülkenin Cumhurbaşkanı El Nusra'ya terör örgütü değildir diyorsa , Türkiye teröre teslim edilmiş demektir. MİT tırlarıyla bu silahlar nereye gidiyordu ? Göndermeyin, yanlış yapıyorsunuz demedik mi? IŞİD militanları Suriye'ye, Irak'a nasıl geçtiler, Türkiye üzerinden. Eğer bir iktidar Türkiye'yi terör örgütlerine teslim etmişse , o iktidarın yatacak yeri yoktur. Yönetemiyorsan istifa edeceksin" dedi.