(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ'lü öğrencileri aracına alarak kampüse kadar bıraktı

ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına aldı ve kampüse kadar bıraktı. Öğrenciler araç içinde Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına aldı ve kampüse kadar bıraktı. Öğrenciler araç içinde Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
04 Nisan 2018 Çarşamba 18:27
ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, otostop çeken ODTÜ’lü öğrencileri aracına aldı ve kampüse kadar bıraktı. Öğrenciler araç içinde Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı