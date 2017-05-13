ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sarf edilen ve soruşturma konusu olan sözlerle ilgili "O suçlamaları yapan insanları, insan olarak değerlendirmek mümkün değil. Cennet, annelerin ayaklarının altındaysa annelere hakaret etmek kadar büyük bir kabahat yoktur" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Onlar aydınlık Türkiye için mücadele ediyorlar. Bütün annelerin, Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum" diye konuştu. "ANNELERE HAKARET ETMEK KADAR BÜYÜK KABAHAT YOK" Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sarf edilen ve soruşturma konusu olan sözlerin sorulması üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "O suçlamaları yapan insanları, insan olarak değerlendirmek mümkün değil. Tarihimize, köklerimize bağlıyız. İnsanlarımıza saygı duymak zorundayız. Hele hele anneleri baş tacı etmek zorundayız. Eğer cennet, annelerin ayaklarının altındaysa annelere hakaret etmek kadar büyük bir kabahat yoktur"
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: O suçlamaları yapan insanları, insan olarak değerlendirmek mümkün değil
ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sarf edilen ve soruşturma konusu olan sözlerle ilgili "O suçlamaları yapan insanları, insan olarak değerlendirmek mümkün değil....
13 Mayıs 2017 Cumartesi 14:12
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