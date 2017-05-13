Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Seydikemer'e şehit ateşi düştü
Şehit eşi, eşı haberi Samsun'da...
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 4.9 büyüklüğünde deprem
Tendürek'te çatışma; 2 şehit, 11 yaralı var
Tendürek dağında 8 terörist öldürüldü
Atatürk'e hakaret soruşturması: Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar hakkında yakalama talebi
Süleyman Yeşilyurt ve Hasan Akar...

(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: O suçlamaları yapan insanları, insan olarak değerlendirmek mümkün değil

ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sarf edilen ve soruşturma konusu olan sözlerle ilgili "O suçlamaları yapan insanları, insan olarak değerlendirmek mümkün değil....

ANKARA () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sarf edilen ve soruşturma konusu olan sözlerle ilgili "O suçlamaları yapan insanları, insan olarak değerlendirmek mümkün değil. Cennet, annelerin ayaklarının altındaysa annelere hakaret etmek kadar büyük bir kabahat yoktur" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, "Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Onlar aydınlık Türkiye için mücadele ediyorlar. Bütün annelerin, Anneler Günü'nü yürekten kutluyorum" diye konuştu. "ANNELERE HAKARET ETMEK KADAR BÜYÜK KABAHAT YOK" Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım hakkında sarf edilen ve soruşturma konusu olan sözlerin sorulması üzerine CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "O suçlamaları yapan insanları, insan olarak değerlendirmek mümkün değil. Tarihimize, köklerimize bağlıyız. İnsanlarımıza saygı duymak zorundayız. Hele hele anneleri baş tacı etmek zorundayız. Eğer cennet, annelerin ayaklarının altındaysa annelere hakaret etmek kadar büyük bir kabahat yoktur"

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246