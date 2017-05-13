(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: O insanları insan olarak değerlendirmek mümkün değil (3)

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ



Bursa'da partisince düzenlenen çalıştaya katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Merkez Nilüfer İlçesi'ne bağlı Görükle Mahallesi'ne gitti. Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin sıkça ziyaret ettiği bir kafeteryaya giren Kılıçdaroğlu, burada gençlerle sohbet etti, çay içti. Gençlerin sıkıntılarını dinleyen Kılıçdaroğlu, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra karayolu ile İstanbul'a hareket etti