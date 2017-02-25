(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu "Milli Kurtuluş Savaşının ikinci bir önemli adımını atacağız" (4)

Gülseli KENARLI - KAÇMAZ/İSTANBUL,() CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hayırlı Üniversiteliler Platformu' ile bir araya geldi. Anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı sistemine değinen Kılıçdaroğlu, 1 Ağustos 1934 yılına ait Almanya'daki resmi gazeteyi göstererek, "1930'lu yıllarda dünyada ne oluyordu? Almanya'dan örnek vereceğim. Hitler Almanya'sı. Bugünkü referanduma benzeyen bir referandum Almanya'nın gündemindeydi 1930'lu yıllarda. 1 Ağustos 1934 yılına ait Almanya'daki resmi gazete. Bu resmi gazetede referandum konusu var. Referandumun konusu, cumhurbaşkanlığı makamı başbakanlık makamı ile birleştirilmiştir. Cumhurbaşkanın tüm yetkileri ile başbakanlığın yetkileri Führer ve şansölye Adolf Hitler'de toplanmıştır. Vekilini kendisini atayacaktır. Bu düzenleme ağırlıkla onaylanır. Hitler tek yetkili olur Almanya'da. Sonra ne oldu? 2. Dünya Savaşı. Sonra, önce Almanya sonra Avrupa ve bütün dünya kan gölüne döndü. Geldik 21. Yüzyıla. Türkiye'ye. Benzer bir anayasa değişikliği gündemde. Bütün yetkilerin tek kişide toplandığı süreci yaşıyoruz. Bütün yetkilerin tek kişide toplandığı süreci yaşıyoruz. Kendisi cumhurbaşkanı, başbakan, yargıç, savcı, vali, kaymakam. Bütün yetkiler bir kişide. Cumhuriyet'in kuruluşunda bütün yetkiler bir kişide yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te miydi? Hayır. Meclis var. Bütün yetkiler Melis'e, mili iradeye ait. Şimdi ne oldu da kendi tarihimizi reddederek bütün yetkileri alıyor parlamentoyu da dışlayarak bir kişiye veriliyor. Hangi gerekçe ile bunun üzerinde hep birlikte düşünmememiz lazım. Kendi tarihimizden ders çıkaramıyorsak Türkiye'yi büyük bir maceranın içine sürüklemiş oluruz" diye konuştu. "BİR KİŞİ TÜRKİYE'NİN TEPESİNDE OLSUN ELİNDE SOPA OLSUN NE DERSE O OLSUN. OTORİTER TEK ADAM YÖNETİMİ" Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu anayasa değişikliğine neden evet denilmesi gerektiğini anlatamıyorlar. Sandığa gitmeden önce düşünün taşının kullanacağız oy çok değerli. Önünüzde iki seçenek var. Bir, bir kişi Türkiye'nin tepesinde olsun elinde sopa olsun ne derse o olsun. Otoriter tek adam yönetimi. İki, parlamenter demokratik sistem olsun insanlar düşüncelerini özgürce ifade etsinler. İki seçenekten birini kullanacaksınız. Bu bir siyasi parti seçimi, iktidar değişimi de değil. Bir rejim değişikliği. Bizim cumhuriyetimiz ile Suriye'nin, Irak'ın cumhuriyeti farklı" dedi. "BU MİLLETİN SAĞDUYUSUNA GÜVENİYORUM MİLLETİN İSTİKLALİNİ, MİLLETİN AZİM VE KARARI KURTARACAKTIR" Amasya Tamimine vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Niçin biz Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik? Mustafa Kemal Atatürk'ün Amasya Tamimi nedeniyle. Biz Anayasa Mahkemesi'ne gitmedik. Ne diyor Amasya Tamiminde; 'milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır' diyor. Şimdi aynı süreci yaşıyoruz. Milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum. Bu milletin doğru karar vereceğine inanıyorum. Eğer bu millet milli Kurutuluş Savaşı'nı vermişse şimdi milli kurtuluş savaşının ikinci bir önemli adımını atacağız. Baskı kuruyorlar kimse hayır demesin, hayır propagandası yapamasın diye bu korkunun eseridir" ifadelerini kullandı.