ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ile görüştü
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüştü. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
04 Ocak 2017 Çarşamba 16:57
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