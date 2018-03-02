(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Kahraman ordumuza güveniyoruz başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok (1)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonu ile ilgili olarak, "Kahraman ordumuza güveniyoruz. Terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok" dedi.
02 Mart 2018 Cuma 11:42
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin operasyonu ile ilgili olarak, "Kahraman ordumuza güveniyoruz. Terörle mücadele konusunda başarılı olacakları konusunda hiçbir şüphemiz yok" dedi.
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