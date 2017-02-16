ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh ile görüştü. Görüşmede, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, İsrail Büyükelçisi Naeh ile görüştü
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh ile görüştü. Görüşmede, CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
16 Şubat 2017 Perşembe 15:39
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