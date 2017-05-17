ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Satılmış Uludağ ve işlerine son verilen 28 maden işçisini kabul ederek görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve CHP Bartın Milletvekili Rıza Yalçınkaya da hazır bulundu.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, işlerine son verilen 28 maden işçisi ile görüştü
ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Satılmış Uludağ ve işlerine son verilen 28 maden işçisini kabul ederek görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 17:42
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