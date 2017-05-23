(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Herkesi buldular, ne hikmetse siyasetçiyi bulamıyorlar; darbenin siyasi ayağını gizliyorlar (2)

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "'FETÖ'cü' diye baklavacı, çikolatacı, esnaf, sanayici, er, erbaş, subay, hakim, kaymakam, savcı, vali buldular. Herkesi buldular; ama ne hikmetse siyasetçiyi bulamıyorlar. Darbeyi niye yapıyorsun kardeşim sen, memleketi yönetmek için değil mi? Peki, bu memleketi kimler yönetecekti? Nerede bu darbenin siyasi ayağı? Siyasi ayağını gizliyorlar" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında hitap etti. İngiltere'nin Manchester kentinde, dün gece meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Terör konusunda Türkiye'nin çektiği acıyı emin olun, dünyada çok az ülke çekmiştir. İngiltere'deki terör olayı karşımıza çıktı. Terör; kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun hep birlikte insan olanların karşı çıkması gerekir. Haklı hiçbir gerekçesi olmaz terörün. O nedenle İngiltere'de olmuş, Türkiye'de olmuş veya dünyanın herhangi bir ülkesinde olmuş. İnsanlığa karşı bir suç işlenmiştir ve biz hep birlikte teröre karşı durmak gibi bir görevi üstlenmek zorundayız. İngiltere'ye, İngiliz halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz ve umuyorum; terör bütün dünyadan silinmiş olur. Bu mücadeleyi ortak bir insanlık mücadelesi olarak hep birlikte sürdürmek zorundayız" diye konuştu. 'BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NE SORUŞTURMA' AÇIKLAMASI: SEN KİM OLUYORSUN VALİ BEY? Toplumun her kesiminin Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak istediğini belirten Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı'nın Beşiktaş Belediyesi hakkında başlattığı '19 Mayıs' soruşturmasına ilişkin şunları söyledi: "19 Mayıs'ın ne kadar görkemli kutlanırsa birlikteliğimiz o kadar güçlenir. Biz, bu töreni tarihimizi hatırlayarak, kutlamak istiyoruz. Beşiktaş Belediyemiz de bu çerçevede kutlamak istedi, tüm belediyelerimizde olduğu gibi. Yazıyı yazdık, Valilik'ten izin istedik. Valilik, Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlama törenlerine, yürüyüşe izin vermedi. Bunun üzerine belediye başkanımız, bütün gazetelere tam sayfa ilan verdi. Yaptıkları bütün hazırlıkları anlatarak, İstanbul Valiliği izin vermediği için 19 Mayıs törenleri iptal edilmiştir; dedi. Bunun üzerine vay efendim, sen toplumu tahrik edici ve kamu düzenini bozan ilan verdin; diye belediye başkanımız hakkında soruşturma açtılar. Sanıyorlar ki belediye başkanı hakkında soruşturma açılınca biz geri adam atacağız. Sen kim oluyorsun Vali Bey de bizim geri adım atacağımızı düşünüyorsun. Toplumun huzurunu asıl bozan sensin. 19 Mayıs bayramını kutlamak ne zamandan beri suç olmaya başladı? Diğer belediyelere izin verirsin. Beşiktaş Belediyesi'ne izin vermiyorsun; hangi gerekçeyle izin vermiyorsun? Valiysen valiliğini yapacaksın. Bize sarayın valisi değil, bize devletin valisi lazım" "SÖZCÜ GAZETESİ'Nİ FETÖ İLE SUÇLAMAK, AKLIN KABUL EDEBİLECEĞİ ŞEY DEĞİL" Sözcü Gazetesi'ne yönelik düzenlenen FETÖ operasyonuyla ilgili de açıklamalarda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Yani herkesi FETÖ ile ilgili suçlarsın da kardeşim Sözcü Gazetesi'ni suçlamak, aklın kabul edebileceği bir şey değil. Aklın ve vicdanın kabul edebileceği bir şey değil. Üstelik bunu 19 Mayıs'ta yapıyorsun. Herkes törenlerde, herkes kutlamalarda; sen bunu yapıyorsun. Sözcü Gazetesi, halkın sözcüsüdür. Halk adına yayın yapar. Halkın sesi, gözü ve kulağıdır. Sözcü Gazetesi; Atatürkçülük'ten, demokrasiden, uygarlıktan ödün vermeyen bir gazetedir. Sözcü Gazetesi'nin yazarları, kalemini satmayan, dik duran ve onurlu yazarlardır. Sözcü Gazetesi'nin sürekli denetlendiğini biliyoruz; ama açığını bulamazlar. Sanıyorlar ki Sözcü ve Cumhuriyet'i susturacağız. Ne Cumhuriyet Gazetesi'ni susturabilirsiniz ne de Sözcü Gazetesi'ni susturabilirsiniz" diye konuştu. SAVCIYA SESLENDİ: CUMHURİYET SAVCISI, SARAYDAN TALİMAT ALMAZ Sözcü Gazetesi'yle ilgili soruşturma başlatan savcıya seslenen Kılıçdaroğlu, "Savcı kardeşim, sen sarayın savcısısın. Cumhuriyet savcısı değilsin. Cumhuriyet savcısı; dik durur, onurlu durur. Cumhuriyet savcısı, saraydan talimat almaz. Cumhuriyet savcısı, yasalara bakar. Savcı, iktidarın maşası olmaz. Saraydan gelen talimata göre, fezleke düzenlemez. Cumhuriyet savcısı, cumhuriyet ilkelerine bağlıdır. Düşünce ve medya özgürlüğünden yanadır. Evrensel hukuktan yanadır. İnsan haklarından yanadır. Cumhuriyet savcısı, iradesini saraya teslim etmişse o, cumhuriyetin değil; sarayın savcısıdır. FETÖ'cü arıyorlar. Cumhuriyet'te bulamadılar bu sefer acaba Sözcü'de bulur muyuz, diye. Savcı kardeşim, sen FETÖ'cü arıyorsan Bakanlar Kurulu'na bakacaksın. AK Parti grubuna bakacaksın. Saraya bakacaksın" dedi. "NEREDE BU DARBENİN SİYASİ AYAĞI?" Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele üzerinden hükümeti eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "'FETÖ'cü' diye baklavacı, çikolatacı, esnaf, sanayici, er, erbaş, subay, hakim, kaymakam, savcı, vali buldular. Herkesi buldular; ama ne hikmetse siyasetçiyi bulamıyorlar. Darbeyi niye yapıyorsun kardeşim sen, memleketi yönetmek için değil mi? Peki, bu memleketi kimler yönetecekti? Nerede bu darbenin siyasi ayağı? Siyasi ayağını gizliyorlar. Neden Meclis'teki komisyona darbeye bizzat tanıklık eden insanlar gelip, bilgi vermiyor? Kontrollü darbe açığa çıkmasın, diye. Bugün ağır ağır ipuçları ortaya çıkıyor. Kimin, ne yaptığını gayet iyi biliyoruz. Bugün Türkiye, 15 Temmuz arkasından bir karşı darbe girişimiyle karşı karşıyadır"