ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürcistan Büyükelçisi İraklı Koplatadze'yi kabul etti. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da yer aldı.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, Gürcistan Büyükelçisi Koplatadze'yle görüştü
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürcistan Büyükelçisi İraklı Koplatadze'yi kabul etti. Görüşmede, Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da yer aldı.
21 Aralık 2016 Çarşamba 16:48
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