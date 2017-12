(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Geri adım atmayacağım (3)

İŞ ADAMLARIYLA BİR ARAYA GELDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli Ticaret Odası'nda iş adamlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, şöyle dedi:



"21'inci Yüzyıl'da dünya sağ ve sol eksenler arasına artık hapsedilemez. Biz bu siyaseti 19. yüzyılın, 18. yüzyılın kavramlarıyla konuşuyoruz. Dikkatinizi çekiyorum; siyaseti 18'inci Yüzyıl'ın kavramlarıyla görüşüyor ve çözümler üretmeye çalışıyoruz. Fakat dünya 21 Yüzyıl'da; yeni sınıflar çıktı, yeni üretim tarzları çıktı. Siyaset kurumu bunun ne kadar farkında? Laf olarak değil, eylem olarak ne kadar farkında? Türkiye'nin ileriye gitmesi, büyümesi, güçlenmesi lazım. Türkiye'nin üniversitelerinin bilgi üretmesi lazım. Ama içeride bir kör dövüşüdür gidiyor. Biliyorum belki aranızdan bazıları diyecek ki, 'Efendim, siz de sert konuşuyorsunuz. Siz de ana muhalefet partisinin genel başkanısınız. Siz de sert konuşuyorsunuz. Siz de gerginlik yaratıyorsunuz' diyebilirsiniz. Ben sadece ve sadece yönetenlere soru soruyorum, o kadar."



"ÜLKEYİ YÖNETENLERİN DE BU ÜLKEDE VERGİ VERMESİ LAZIM"



Yükselen vergilere değinen Kılıçdaroğlu, "Eğer tüyü bitmemiş çocuk vergi ödüyorsa, ülkeyi yönetenlerin de bu ülkede vergi vermesi lazım. Vergi cennetlerinde şirket kurmayı ben kabul etmiyorum. Sen burada vergi vermemek için dışarıda şirket kurdurursan, ben bunu kabul etmem. Hadi sıradan bir insan olsa ben onu eleştirmem. Sıradan bir insan olsa gider bir şekilde yapar ama ülkeyi yönetenler topluma örnek olmak zorundadır. 'Balık baştan kokar' diye bir atasözümüz var. Baştaki temiz olacak ki balık da baştan kokmasın" diye konuştu.



"KORO HALİNDE BANA SALDIRIYORLAR"



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Reza Zarrab konusunda kendisine koro halinde saldırıldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Amerika'da yargılanan Reza Zarrab olayı. Ben bunu da sordum. Daha önce de sordum, Amerika'ya gitmeden önce de sordum. 'Reza Zarrab bu ülkenin en büyük sahtekârıdır' dedim. 3 bakana rüşvet verdi, banka genel müdürüne rüşvet verdi. Yargılayın bu adamı. Bakanları da yargılayın. Çıkarın yargılansınlar. Kul hakkı yemek bu kadar ucuz mudur? Yetim hakkı yemek bu kadar ucuz mudur? Bir bakanı satın almak bu ülkede bu kadar ucuz mudur? Devletin bütün sırlarını gidip bir sahtekâra teslim etmek bu kadar ucuz mudur? Bunu söyledim. Ben bunu söyledim diye koro halinde bana saldırıyorlar. Vay efendim niye söyledin? Ne söyleyeyim ben? 'Reza Zarrab çok temiz bir adamdır, devlet protokolünde yer alması gerekir. Reza Zarrab'ın baş tacı edilmesi lazımdır', bunu mu söylemem lazım? O zaman ben ağzıma ahlakı alamam. Dürüstlüğü alamam, namuslu siyaseti ağzıma alamam."



"DEVLETİN HAFIZASI BÜROKRASİDİR"



Konuşmasında bürokrat atamalarına da değinen Kılıçdaroğlu, devleti en iyi bürokrasinin bilebileceğini anlatırken, "Devletin hafızası oradadır. Siyasi partiler gelir, giderler ama devletin hafızası devletin bürokrasisindedir. Onun için oraya en iyi insanları getireceksin. En iyi yetişmiş insanları getireceksin. Yani o makamı dolduracak, layık olacak kişileri getireceksin. Bu bizim partili getirelim, olmaz. Bu bizim amcaoğlu getirelim, bu bizim cemaatten getirelim. Devleti bitirirsiniz. O açıdan devlette liyakat, bütün bu sorunların hepsinin aşılmasının temel yoludur. Bunu yapmak zorundayız" dedi.



PARTİ BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI



CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra partisinin Kocaeli İl Başkanlığı'nın yeni binasının açılışına katıldı. Kılıçdaroğlu çalışma alanlarının parti binası olmadığını belirterek, şunları söyledi:



"Güzel bir binanız olacak, o bina sizin çalışma merkeziniz olacak. Sizden sadece şunu bekliyorum: Bina güzel diye binanın içerisinde oturmayacaksınız. Bizim çalışma alanlarımız mahalleler, evler, fabrikalar, caddeler ve sokaklar, her yerde çalışacağız. Ülkemizin geleceği pek parlak değil, herkes kaygı içinde, herkes yarın ne olacağını bilmiyor. Esnafımız öyle, sanayicimiz öyle, tüccarımız öyle, çiftçimiz öyle, işçimiz öyle. Dolayısıyla biz ülkenin geleceği ve ülkenin umuduyuz. Biz bu ülke için çalışıyoruz. Bu ülkenin geleceği için çalışıyoruz. Her evde bereket olmasını istiyoruz. Her evde huzur olmasını istiyoruz. Türkiye'de huzur olmasını istiyoruz. Siyasi kavgalardan bıktık, kavgayı değil, barışı huzuru bir arada yaşamayı istiyoruz."