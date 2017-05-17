ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Çetin Açıkgöz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Haluk Koç da katıldı.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, DYP Genel Başkanı Çetin Açıkgöz ile görüştü
ANKARA, () - CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Çetin Açıkgöz ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. Görüşmeye CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Haluk...
17 Mayıs 2017 Çarşamba 17:43
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