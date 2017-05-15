ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danimarka Krallığı Ankara Büyükelçisi Svend Olling'i kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Danimarka Büyükelçisi Olling'le görüşmesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da hazır bulundu.
(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, Danimarka Büyükelçisi Olling'i kabul etti
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danimarka Krallığı Ankara Büyükelçisi Svend Olling'i kabul etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Danimarka Büyükelçisi Olling'le görüşmesinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 12:56
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