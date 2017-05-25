(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu'dan 'Ömer Faruk Kavurmacı' açıklaması: Serbest bırakılması, siyasi otoritenin beklentileri ve talimatlarıyla gerçekleşmiştir

Bahar DEMİREL-Muhammet BAYRAM / ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi Genel Merkezi'ni ziyaretin ardından Genel Başkan Doğu Perinçek'le görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak, tahliye edilen İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkındaki açıklamalarına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de bugün yargı bağımsızlığı yok. Hapishanelerinde 150'ye yakın gazeteci, uyduruk gerekçelerle tutuklanırken, bir kişinin serbest bırakılması ve buna göz yumulmasını asla kabul etmiyoruz. Bir kişinin serbest bırakılması, tamamen siyasi otoritenin beklentileri ve talimatlarıyla gerçekleşmiştir. Hangi belgeden söz ediyorsunuz?" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Vatan Partisi'ni ziyaret ederek, Doğu Perinçek'le görüştü. İki lider, görüşmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Verimli bir görüşme yaparak, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, "Sayın CHP Genel Başkanı ve CHP'nin çok değerli yöneticileri, şeref verdiler. Partimizi ziyaret ettiler. Karşılıklı çok verimli bir görüş alışverişinde bulunduk. Biz Vatan Partisi olarak şunu görüyoruz. AKP iktidarının sonu geldi. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimini Sayın Tayyip Erdoğan, kazanamayacak. Türkiye'yi yönetecek yeni bir hükümet başkanına, başbakanlık yapacak, adı cumhurbaşkanı olan bir yöneticiye kavuşacak. Meclis'te de çoğunluğu AKP alamayacak. Bunun için bizlerin, Türkiye'nin vatan bütünlüğünü sağlayacak, demokrasiyi getirecek, komşularımızla barış ve iş birliğini sağlayacak bir hükümete ihtiyacımız var. Bu hükümeti kurmaya talibiz. Bu hükümeti kurmak için gerekli kuvveti milletimize dayanarak yaratmak, önümüzdeki dönemin acil görevidir. Burada Türkiye'nin bütün halkçılarının, milliyetçilerinin birliğine ihtiyaç var. Referandum döneminde bu birliğe doğru belli başarılar kazanıldı" diye konuştu. PERİNÇEK: BU SÜRECİ CHP YÖNETİCİLERİYLE DEVAM ETTİRECEĞİZ Üzerinde durdukları bir programda, kendileriyle birleşecek Türkiye'nin diğer partilerini de kucaklayan bir sürecin içine girdiklerini vurgulayan Perinçek, "Bu birliğin gerçekleşebilmesi için teröre karşı kararlı bir duruş ve aynı zamanda bu borçlanma ekonomisinden Türkiye'yi kurtarmak için kararlı bir duruşa ihtiyaç var. Bu konuda görüş alışverişine devam edeceğiz. Bu süreci Sayın CHP yöneticileriyle birlikte devam ettireceğiz. Söylediğimiz programda bizimle birleşecek Türkiye'nin diğer partilerini ve şahsiyetlerini de kucaklayan bir sürecin içine girmiş bulunuyoruz. Onun için umutlu ve iyimseriz" dedi. KILIÇDAROĞLU: 'HAYIR' OYU KULLANAN BÜTÜN UNSURLAR BİRLİKTE HAREKET EDEBİLİRSEK TÜRKİYE'Yİ HUZURA ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ Son derece verimli bir toplantı yaptıklarını dile getiren CHP lideri Kılıçdaroğlu ise şunları söyledi: "Sayın Perinçek ve arkadaşlarıyla görüştük. Türkiye'nin geleceği konusunda umutlu olduğumuzu paylaştık. Sayın Genel Başkan, çok önemli bir gerçeğin altını çizdi. Türkiye'nin üretmesi gerektiğinin, Türkiye'nin huzura ve barışa ihtiyacı olduğunun, terörün artık sonlandırılması gerektiğini, bu konuda güç ve düşünce birliği yapma konusundaki düşüncelerini ifade etti. Aynı şeyleri paylaşıyoruz. Önümüzdeki süreçte herkesin rahatlıkla düşüncelerini ifade edebildiği, hapishanelerinde gazetecilerin olmadığı, masum insanların zorla baskı altına alınmadığı bir Türkiye özlüyoruz. Bu çerçevede bir hareketi hep birlikte destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreç içerisinde diğer partileri de ziyaret edeceğiz. Biz; demokrasiyi, insan haklarını, kadın erkek eşitliğini, ülkede huzuru ve barışı savunanlar bir arada ve ortak hareket etmek durumundayız. Referandumda 'hayır' oyu kullanarak, demokrasiye katkı sunan ve demokrasiyi savunan bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları birlikte hareket edebilirsek Türkiye'yi aydınlığa ve huzura çıkarmış olacağız" 'MERAL AKŞENER' AÇIKLAMASI: KENDİSİYLE GÖRÜŞECEĞİM CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. MHP' den ihraç edilen Meral Akşener ile görüşme takvimlerinin belli olup olmadığı sorulan Kılıçdaroğlu, "Kendisiyle görüşeceğim" dedi. "150'YE YAKIN GAZETECİ, TUTUKLANIRKEN BİR KİŞİNİN SERBEST BIRAKILMASINI KABUL ETMİYORUZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve 'denetimli serbestlikle' tahliye edilen İBB Başkanı Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı hakkında açıklamaları sorulan Kılıçdaroğlu, "Biz, yargının bağımsız olmadığına inanan bir partiyiz. Türkiye'de bugün yargı bağımsızlığı yok, medya özgürlüğü yok. Hapishanelerinde 150'ye yakın gazeteci, uyduruk gerekçelerle tutuklanırken, bir kişinin serbest bırakılması ve buna göz yumulmasını asla kabul etmiyoruz. Bir kişinin serbest bırakılması, tamamen siyasi otoritenin beklentileri ve talimatlarıyla gerçekleşmiştir. Hangi belgeden söz ediyorsunuz siz? Gelişmeleri bilmiyorlar" diye yanıt verdi. "TERÖR ÖRGÜTÜNÜN MENSUPLARI VARSA DELİLLERİ ÇIKARIRSINIZ" Açlık grevindeki gözaltılara ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun DHKP-C bağlantısını işaret etmesi de sorulan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "DHKP-C, bir terör örgütüdür. Terör örgütünün mensupları varsa delilleri çıkarırsınız; yargı, gereğini yapar. Düne kadar değildi de şimdi mi oldu?" dedi.