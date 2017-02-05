(Görüntülü Haber)Kılıçdaroğlu: Bu iş parti meselesi değil; birlikte yaşama, vatan, bayrak, demokrasi meselesi 4

Bahar DEMİREL / ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Değişiklik Kanunu'na ilişkin açıklamalarda bulunarak, "Demokrasi oylanacak. Olayı A partisi, B partisi meselesi sakın kimse getirmesin. Bu iş parti meselesi değil. Birlikte yaşama meselesi. Vatan, bayrak, demokrasi meselesi. Bu işin sağı solu yok. Sağcısı, solcusu, Atatürkçüsü, milliyetçisi, ülkücüsü, mütedeyyini, dindar vatandaşı hepimizin sorumluluğu var" dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Yenimahalle İlçesi'ndeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen il ve ilçe başkanları ortak toplantısına katıldı. Toplantının açılışında hitap eden Kılıçdaroğlu, 'cumhurbaşkanlığı sistemi'ni içeren Anayasa Değişiklik Kanunu'na yönelik eleştirilerde bulundu. Anayasa değişikliği için yapılacak referandumda, demokrasinin oylanacağını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Önümüzde bir referandum var. Bu referandum, bir siyasi partinin seçimi değildir. Siyasi partiler seçime girmiyor. Heyecanınızı anlıyorum; ama heyecanı akılla kontrol edeceğiz. Ne söylediğimizi, nasıl söylediğimizi çok iyi kontrol edeceğiz. Demokrasi oylanacak. Hepimizin sorumluluğu var. Sadece CHP'lilerin değil, bütün siyasi partilerin sorumluluğu var. Çünkü hepimiz bu topraklarda yaşıyoruz. Birlikte yaşamak istiyoruz. Düşüncelerimiz, görüşlerimiz, partilerimiz, inançlarımız, kimliklerimiz, yaşam tarzlarımız farklı olabilir; ama bir memlekette huzur içinde, kardeşçe yaşamak istiyoruz. O nedenle bu referandumun çok ama çok önemli bir değeri vardır. O nedenle heyecanımızı akılla dengeleyeceğiz. Nerede, ne konuştuğumuzu, nasıl konuştuğumuzu çok iyi bileceğiz" diye konuştu. "CUMHURBAŞKANININ TARAFSIZLIĞI, DEVLETİN SİGORTASIDIR" Cumhurbaşkanının, devletin garantisi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, "Neden böyle bir değişikliğe ihtiyaç duyuldu, bunu sokaktaki vatandaşımıza çok iyi anlatmak zorundayız. Bilgiyle, birikimle anlatmak zorundayız. Sen eve diyorsun, ben hayır diyorum; diye bir kavga asla olmamalı. Her insanın görüşüne değer vermeliyiz. O nedenle sorumluluğumuz fazladır. Birlikte düşünerek, söz söyleyeceğiz. Gideceksiniz, ev ziyaretleri yapacaksınız. Köylere gideceksiniz. Mahallelerde muhtarlarla görüşeceksiniz. Onlara soracağınız ilk soru, şu olmalı. Cumhurbaşkanı, Türkiye'de taraflı mı olmalı, tarafsız mı olmalı? Emin olun, bu ülkenin halkının yüzde 99'u cumhurbaşkanı tarafsız olmalı, diyecektir. Çünkü cumhurbaşkanının tarafsızlığı, devletin sigortasıdır. Garantisidir. Bu değişiklik, bu sigortayı tümüyle devre dışı bırakıyor. Sigortasız bir devlet olmaz" dedi. "ÇİFT BAŞLILIK ÇIKACAK, KAŞ YAPARAKEN GÖZ ÇIKARILIYOR" Anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının partisiyle ilişiğinin kesilmeyecek olmasına tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanı 80 milyonu temsil eder. Bu düzen bozulacak. Cumhurbaşkanı, her vatandaşına eşit yaklaşmak zorundadır. Tarafsızlık ilkesi, bu açıdan çok önemlidir. Cumhuru, bayrağı temsil etmesi açısından çok önemlidir. Hiçbir siyasi partinin genel başkanı, bayrağı temsil edemez. Cumhurbaşkanı, aynı zamanda bir partinin genel başkanı olmaz, yanlıştır. Bunu vatandaşlarımıza kavga etmeden anlatacaksınız. Cumhurbaşkanı, aynı zamanda bir partinin genel başkanı olduğunda, cumhurbaşkanını illerde kim temsil edecek? Sayın Binali Yıldırım'ı illerde, AK Parti'nin il başkanı temsil eder. Peki cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı olduğunda cumhurbaşkanını kim temsil edecek. Vali mi temsil edecek, o partinin il başkanı mı temsil edecek. Diyorlar ya 'Çift başlılık olmaz'. Buyurun size çift başlılık, daha işin başında, daha illerde başladı. Bırakın merkezi, daha illerde çift başlılık çıkacak. Kaş yaparken, göz çıkarılıyor" "SİYASİ PARTİNİN GENEL BAŞKANI, HAKİM TAYİN ETTİKTEN SONRA BU DÜZEN DİKİŞ TUTMAZ" Partisiyle ilişiği kesilmeyen bir cumhurbaşkanının tarafsızlığını kaybedeceğini dile getiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı, bir partinin genel başkanı olacak. Tarafsızlığını kaybedecek. Bir partinin genel başkanı olarak AYM'nin 15 üyesinin, 12'sini doğrudan kendisi atayacak. Böyle bir yetki, herhangi bir partinin genel başkanına verilse, 'Sen HSYK'ya, AYM'ye, Yargıtay'a hakim atayacaksın'. Bir muhalefet partisine verildiğini düşünün. İktidar partisi kıyameti koparmaz mı? Yargının bağımsız, tarafsız olması lazım. Bir siyasi partinin genel başkanı, hakim tayin ettikten sonra bu düzen olmaz. Bu düzen dikiş tutmaz, yanlış olur. Hakimin tarafsızlığına gölge düşmüş olur. Oradan adalet beklenir mi?" KILIÇDAROĞLU'NDAN İL BAŞKANLARINA: 'YÜRÜYÜŞLER YAPACAĞIZ', BURADAN BİR ŞEY ÇIKMAZ ARKADAŞLAR Referandum kampanyası üzerinden partisinin il ve ilçe başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, "Bu mesele, bir parti meselesi değildir. Bu mesele bir adalet, demokrasi meselesidir. Böyle yaklaşacaksınız. Böyle anlatacaksınız. 'Yürüyüşler yapacağız'. Buradan bir şey çıkmaz arkadaşlar. Ev ev gezeceksiniz. Kadınlar, gençler, sizler gezeceksiniz. Muhtarlara, kanaat önderlerine anlatacaksınız. Dolayısıyla hepimizin sorumluluğu var. Bu düzenlemeyle camiye de kışlaya da adliyeye de siyaseti sokuyorsunuz. Yazık, günahtır bu memlekete. Adaletsiz bir devlet olabilir mi?" diye konuştu. "CUMHURİYETİN KURULUŞUNDAKİ MANTIĞIN GERİSİNE DÜŞÜYORUZ" Konuşmasında, 1924 Anayasası'nın Meclis'teki görüşmelerine atıfta bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "1924 Anayasası, TBMM'de görüşülürken, o taslakta bir hüküm vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Meclis'i feshetme yetkisi vardır. Büyük bir oy çoğunluğuyla cumhurbaşkanının Meclis'i fesih yetkisi kabul edilmiyor. 1924, geldik 2017'ye. Başa döndük. Makarayı tersine çevirdik. Niye feshediyoruz Meclis'i? Milletin oyuna ve iradesine neden saygı duymuyoruz? Cumhuriyetin kuruluşundaki mantığın gerisine düşüyoruz" açıklamasında bulundu. "CHP BAYRAKLARI TAŞINMAYACAK, MESELE CHP MESELESİ DEĞİL" Meselenin parti meselesi değil, demokrasi ve vatan meselesi olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti, bir maceraya teslim edilemez. Bu olay, bir CHP olayı değildir. Bir MHP olayı değildir. Bir AKP olayı değildir. Bir HDP olayı değildir. Bu olay, bir Türkiye meselesidir. Biz niye diyoruz, 'Gezerken, konuşurken, CHP bayrakları taşınmayacak'. Mesele CHP meselesi değil ki. Seçim yapmıyoruz ki. Mesele vatan, demokrasi, bayrak meselesi" dedi. "SEÇİMLE GELMEMİŞ BİRİSİ KOSKOCA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ YÖNETECEK" CHP lideri Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Türkiye Cumhuriyeti'ni seçimle gelenler yönetti. İtirazımız oldu mu? Hayır. Bu modelde, seçimle gelmeyen Türkiye'yi yönetebilecek. Bütün bu yetkilere sahip olacak. Diyelim ki cumhurbaşkanı, yurt dışına gitti. Yetkiyi kime verecek? Başkan yardımcısına. Başkan yardımcısı milli iradeyi temsil ediyor mu? Hayır. Seçimle mi geldi? Hayır. Çünkü milletvekili olmayacak. Peki seçimle gelmeyen birisinin, seçimle gelen parlamentonun yetkilerinin üstünde bir yetki kullanması, hangi demokraside vardır? Seçimle gelmemiş birisi kalkacak, koskoca Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek" "SURİYE ANAYASASININ AŞAĞI YUKARI AYNISI" Hükümetin anayasa değişikliğine ilişkin 'Rejim değişikliği değil' açıklamasını eleştiren Kılıçdaroğlu, "Bu bir rejim değişikliği. Diyorlar 'Bu rejim değişikliği değil. Biz rejimi 1920'lerde kurduk. Cumhuriyeti ilan ettik, cumhuriyet değişmiyor'. Bu kanun kabul edilirse cumhuriyet değişiyor. İran, Suriye, Libya, Mısır cumhuriyet mi? Cumhuriyet. Onların cumhuriyeti bizim cumhuriyete benziyor mu? Benzemiyor. Yeni değişiklikle gelen anayasa, Suriye anayasasının aşağı yukarı aynısı. Biz düne kadar demiyor muyduk Suriye'de demokrasi yok. Şimdi kendi ülkemizde de demokrasiyi bitireceğiz. Güçlü parlamenter sistemden, güçlü tek adam rejimine geçiyor. Halkın seçtiği 550 kişinin ortak iradesini alıyoruz. Bir tek kişiye bütün yetkileri veriyoruz. Bu, tek adam rejimine geçmek demektir. Bir kişiye göre, bir ülkenin rejimi belirlenmez. Bir kişiye göre, bir ülkede rejim oluşmaz. Ortak akıl, birlikte, aklımızı kullanarak, demokrasi içinde çözerek, elin oğlu temsili demokrasiden katılımcı demokrasiye geçiyor" diye konuştu. BU İŞ PARTİ MESELESİ DEĞİL, BİRLİKTE YAŞAMA MESELESİ" CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz demokratik parlamenter sistemden tek adam rejimine geçiyoruz. Aklımızı peynir ekmekle yemek gibi bir şey bu. Devletler macera olsun diye yönetilmez. Neden başkanlık sistemi, neden tek adam rejimi, bu anayasa değişikliği bu memleketin hangi sorununu çözecek? Bu soruları soracaksınız ve cevabını vatandaştan bekleyeceksiniz. Bir vicdan muhasebesi yapması lazım vatandaşın. Olayı A partisi, B partisi meselesi sakın kimse getirmesin. Bu iş parti meselesi değil. Birlikte yaşama meselesi. Vatan, bayrak, demokrasi meselesi bu mesele. Anayasalar birer toplumsal uzlaşma belgesidir. Anayasa değişiklerinin yeteri kadar tartışılması lazım. Getirilen değişiklikler Türkiye'nin hayrına değil. O nedenle hayırlı, güzel bir sonuç bekliyorsak hayırlı bir iş yapmamız lazım. Bu işin sağı solu yok. Sağcısı, solcusu, Atatürkçüsü, milliyetçisi, ülkücüsü, mütedeyyini, dindar vatandaşı hepimizin sorumluluğu var. Biz özgürlüklerin, düşüncelerin sınırlandırılmasını istemiyoruz. Ortak aklın egemen kılınmasını, demokrasinin güçlenmesini istiyoruz"