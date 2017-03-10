(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu, Ankaralı muhtarlarla buluştu

ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Bala, Şereflikoçhisar, Kalecik, Akyurt ve Gölbaşı ilçelerinden gelen muhtarlarla TBMM'de bir araya geldi. Muhtarların sorunlarını dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, çeşitli konulardaki sorulara da cevap verdi. Toplantıda; TBMM CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ve CHP Ankara milletvekilleri de hazır bulundu.