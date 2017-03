(Görüntülü Haber) Kılıçdaroğlu: Almanya'ya kızıyorsun daha kötüsünü siz yapıyorsunuz (3)

Hakime TORUN / ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya ile olan toplantı krizine ilişkin "2 sayın bakan Almanya'ya gidip konuşmalı. 2 bakana izin verilmemesi hem iktidar tarafından, hem bizim tarafımızdan tepkiyle karşılandı. Bir konuyu eleştiriyorsanız önce dönüp kendinize bakmanız lazım. Bizde adı şudur; iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır. Bulgaristan'da Türk kökenli hem bu de Bulgar vatandaşı olan Erdinç İsmail Hayrullah, Bulgar parlamentosunda Türkiye dostluk grubu başkanı. Türkiye'de propaganda yapmak istiyor. Türkiye'ye girişini yasaklandı. Bir devlet, kendi itibarını ayaklar altına almaz korur. Bunun mücadelesini yapar. Almanya'ya kızıyorsun daha kötüsünü siz yapıyorsunuz. Siyasette çifte standart olmaz. Neden izin vermiyorlar biliyor musunuz? Nasıl Türkiye'yi ayrıştırıyor, kutuplaştırıyorlarsa, Bulgaristan Türklerini de ayrıştırdılar" dedi. BİR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIYOR TOPLUM İKİYE BÖLÜNÜYOR CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Anayasa değişikliğine ilişkin Kılıçdaroğlu, "Bir anayasa değişikliği yapılıyor toplum ikiye bölünüyor neden? Birlikte oturup konuşmak varken neden kavga? Bölünmeyelim. Doğusu da batısı da bizim. Niye ayrışıyoruz?" dedi. Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunda referandum önerisinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Sözde sicil affı getirdiler. Kanunda şu düzenleme var; bankalar kara listeyi dikkate almayabilir yani. Borcunu ödemediği için bankalar tarafından kara listeye alınan esnaf için düzenleme yaptılar sözde. Bir karar alırsın, bu dikkate alınmaz, kanun maddesi olur bu. Bu düzenlemeyle bankalara 'İster dikkate alırsın, ister almazsın' diyor. Almıyor işte. Merdiven altı atölyelerde, fabrikalarda asgari ücretin altında çalışan Suriyeliler var mı? Var. Çok mu, çok. Benim evladım işsizken, başkalarına iş kapısı açan düzen adil midir? Şu çağrıyı yaptım; diyorlar ki 'Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz. Ben de şunu söylüyorum, her konuda 'Milletin iradesine güveniyoruz' diyorsun. E gel sevgili kardeşim, sayın Binali Yıldırım, sayın Recep Tayyip Erdoğan, gelin referanduma gidelim, Suriyelilere vatandaşlık verelim mi, vermeyelim mi? Dikkat buyurunuz bu konuda hiç konuşmuyorlar. Ya gel kardeşim, al sana referandum konusu. Kime soracağız, vatandaşa soracağız. Millet şaşırır mı? Şaşırmaz. Sayın Binali Yıldırım, çok net bir çağrı yapıyorum. Bununla ilgili parlamentoda her türlü desteği vermeye hazırız. 'Suriyelilere vatandaşlık verilsin mi, verilmesin mi' diye vatandaşa sormaya hazırız' diye konuştu. "BİR BAKIYORSUNUZ PUTİN'DEN BİR BAKIYORSUNUZ TRUMP'TAN YANALAR" Dış politika eleştirisi yapan Kılıçdaroğlu, "Dış politika da felaket, eğitim de felaket. Çocuğunu eğitim almaya gönderen hiçbir anne sistemden memnun değil. Dış politika tam bir felaket. Şimdi bakın sevgili anneler; devlet şöyle yönetilir. Yönetim mevkiinde olanlar, liyakatlı insanlarla çalışırlar. Uzun uzun tartışırlar ve kararı onun üzerine inşa ederler. Onun için devlet bir kişiye bırakılmaz. Bir kişi hata yapabilir, yanlış karar verebilir. Bir sabah kalkıyoruz sayın Cumhurbaşkanı diyor ki; 'Rakka'ya gideceğiz.' Öğleden sonra 'Mümbiç'e gideceğiz.' akşama doğru 'Rakka'ya da Mümbiç'e de gideceğiz.' Ya siz nereye gidiyorsunuz? Kime sordunuz? Devlet akılla yönetilir, liyakatla yönetilir. Rahmetli Ecevit'i düşünün. Kıbrıs'a çıkarma yaptığı zaman kimsenin haberi oldu mu? Türk askeri Kıbrıs'a indi ve açıklamayı öyle yaptı. İşte devlet öyle yönetilir. Devlet yönetmesini bilmiyorlar. Bunun için büyük bir çıkmazın içindeler. Her gelen tokat atıyor. Rüzgar nereden esiyorsa o yüne dönüyorlar. Bir bakıyorsunuz Putin'den bir bakıyorsunuz Trump'tan yanalar" ifadelerini kullandı. Almanya ile olan toplantı krizine ilişkin Kılıçdaroğlu, "2 sayın bakan Almanya'ya gidip konuşma yapacaklar. Gidip konuşmalılar. 2 bakana izin verilmemesi hem iktidar tarafından, hem bizim tarafımızdan tepkiyle karşılandı. Bizim bakanlarımız da gitmeli propagandasını yapmalı dedik. Bir konuyu eleştiriyorsanız önce dönüp kendinize bakmanız lazım. Bizde adı şudur; iğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır. Bir örnek vermek istiyorum. Bulgaristan'da çok sayıda vatandaş geldi Türk vatandaşı oldu. Orada partileri var. Bulgaristan'dan buraya gelip propaganda yapıyor oradaki siyasetçiler. Ama şu yapıldı. Bulgaristan'da Türk kökenli hem bu de Bulgar vatandaşı olan Erdinç İsmail Hayrullah, Bulgar parlamentosunda Türkiye dostluk grubu başkanı. Türkiye'de propaganda yapmak istiyor. Türkiye'ye girişini yasaklandı. Dışişleri Bakanlığı yasakladı. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti yasakladı. Niye yasaklıyorlar? Aynı şeyi sen yapıyorsun. Belgesi de işte elimde. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına Sayın Başbakan'a soruyorum. Bu Türk vatandaşının, Türkiye'deki çifte vatandaş olanlara gelip kavuşmasını propaganda yapmasını neden yasaklıyorsunuz? Elektrik kesildi şu bu değil resmen Türkiye'ye girişi yasak diyorlar neden? Bir devlet, kendi itibarını ayaklar altına almaz korur. Bunun mücadelesini yapar. Almanya'ya kızıyorsun daha kötüsünü siz yapıyorsunuz. Siyasette çifte standart olmaz. Neden izin vermiyorlar biliyor musunuz? Nasıl Türkiye'yi ayrıştırıyor, kutuplaştırıyorlarsa, Bulgaristan Türklerini de ayrıştırdılar. Hak ve Özgürlükler Partisi'nin karşısına Dost Partisi kurdurdular. Bu olabilir mi anneler? Dost Partisi girebilir. Hak ve Özgürlükler Partisi giremez dediler. Bu çifte standart olur mu anneler?" diye konuştu.